Tottenham: la réponse d'Hojbjerg à la charge sévère de Conte

Pierre-Emile Hojbjerg, le milieu de terrain de Tottenham, a répondu aux critiques formulées par Antonio Conte contre ses joueurs le week-end dernier en Premier League. Le milieu de terrain danois comprend la frustration de son coach, qui semble proche de la sortie, mais l’invite à se montrer plus clair dans ses reproches.

Une charge sévère et ciblée. Antonio Conte n’a pas mâché ses mots après le match nul de Tottenham à Southampton, samedi, lors de la 28e journée de Premier League. Alors qu’ils menaient 3-1 à un quart de la fin, les coéquipiers d’Harry Kane se sont fait rejoindre dans le temps additionnel au St Mary’s Stadium (3-3). De quoi énerver sérieusement leur entraîneur italien. Lors de sa conférence de presse, ce dernier a vivement critiqué ses joueurs en estimant qu’ils étaient "égoïstes" et incapables d’évoluer "sous pression".

Des propos très mal reçus par le vestiaire, selon The Independant, qui décrit une "ambiance toxique", où de nombreux joueurs en ont marre des méthodes et du discours d’Antonio Conte. Dans ce contexte, les jours du manager de 53 ans semblent comptés dans la banlieue nord de Londres. Les noms de Mauricio Pochettino (un ancien de la maison), Thomas Tuchel et José Mourinho circulent pour le remplacer.

"Je suis un joueur honnête"

En attendant, Pierre-Emile Hojbjerg a réagi aux reproches salés de son entraîneur, à l’heure où Tottenham occupe la quatrième place de Premier League, avec deux points d’avance sur Newcastle (qui compte deux matchs en moins).

"Nous avons tous vu sa conférence de presse, elle était très honnête et très ouverte. Parce qu’il n’est pas satisfait, a déclaré le milieu de terrain danois. Nous n'avons pas obtenu les résultats que nous souhaitions en tant qu'équipe et en tant que club. Même si nous sommes toujours là où nous voulons et devons être en Premier League. Mais oui, c'est difficile."

"Je comprends que pour réussir en tant qu'équipe, il faut onze hommes qui s'engagent dans un projet et une culture. Mais je pense que le coach doit expliquer ce qu'il ressent, a poursuivi le joueur de 27 ans. Il n'a pas été satisfait, c’est que je retiens. On fait ce qu'on peut pour lui plaire. Ce que je sais, c'est que je suis un joueur honnête. Je suis un joueur qui se donne toujours à 100 % pour l'équipe".