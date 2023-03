Tottenham: Conte ne devrait pas survivre à la trêve, trois noms cités pour le remplacer

La direction de Tottenham aurait décidé de se séparer d'Antonio Conte dans les prochains jours. Les critiques formulées samedi par l'entraîneur italien contre le club londonien auraient fini de convaincre Daniel Lévy de l'évincer. Plusieurs options existent pour la suite de la saison.

C'est à croire qu'Antonio Conte voulait se faire virer. L'entraîneur italien de Tottenham a craqué après le nul concédé par son équipe ce samedi contre Southampton (3-3) lors de la 28e journée de Premier League. Après avoir mené à deux reprises, les Spurs se sont fait reprendre dans les derniers instants et le technicien a répondu aux critiques en taclant le non-palmarès du club londonien.

Selon les informations du journal britannique The Telegraph, Daniel Lévy aurait finalement choisi d'écarter l'Italien suite à cette dernière attaque contre Tottenham. En fin de contrat en juin prochain, Antonio Conte ne devrait donc pas aller au terme de celui-ci et pourrait même être évincé dans les prochains jours. Et ce, même si son équipe reste à la lutte pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions avec une quatrième place provisoire en championnat.

Un bilan comptable moyen avec les Spurs

Les Spurs et l'ancien sélectionneur de la Nazionale devraient réussir à trouver un accord portant sur les conditions de son départ. Si rien n'a été officialisé, le propriétaire des Spurs aurait acté son choix et serait prêt à se séparer du coach arrivé en novembre 2021.

Antonio Conte a dirigé 76 rencontres à la tête de l'équipe anglaise. Malgré la présence de Harry Kane et Heung-Min Son en attaque, son bilan comptable (41 victoires pour 12 nuls et 23 défaites) se voit un peu terni par le jeu pratiqué en Premier League.

Un intérimaire nommé avant l'arrivée d'un top coach?

Ryan Mason pourrait prendre les rênes de l'équipe première en tant qu'intérimaire si un accord est trouvé cette semaine entre Antonio Conte et le club londonien. Un rôle que l'ancien milieu a déjà occupé entre avril et juin 2021 après l'éviction de José Mourinho. Mais une option existe et pourrait grandement bouleverser la fin de saison de Tottenham.

Toujours selon la presse outre-Manche, trois entraîneurs constitueraient les priorités des Spurs pour l'après-Conte: Luis Enrique, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Bonne nouvelle, les trois coachs sont actuellement libres de tout contrat. Problème, rien n'assure que Daniel Lévy va réussir à les convaincre d'accepter un nouveau challenge en cours de saison.