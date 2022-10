Tottenham: Lenglet révèle qu’il était fan du PSG dans son enfance

Dans un entretien accordé au Times, le défenseur central Clément Lenglet, prêté par le Barça à Tottenham, indique qu’il supportait le PSG quand il était plus jeune. Il avait notamment obtenu les autographes de Ronaldinho ou Pauleta.

Le discret Clément Lenglet se dévoile. Le défenseur central du Barça, prêté à Tottenham cette saison, évoque dans un entretien au Times un morceau de sa jeunesse. Né à Beauvais à environ 80 kilomètres au nord de Paris, il raconte avoir supporté le PSG avant de faire sa formation à Nancy où il a été révélé, avant de rejoindre Séville en 2017.

"Nous avons essayé d’obtenir des autographes et j’en ai eu beaucoup: Ronaldinho, Pauleta"

"J’étais un grand fan du PSG parce que c’était le club le plus proche de ma ville, révèle le défenseur des Spurs. Nous allions là-bas et regardions la formation, qui était ouverte au public. Nous avons essayé d’obtenir des autographes et j’en ai eu beaucoup: Ronaldinho, Pauleta, de grands joueurs".

Cet été, des rumeurs avaient envoyé un temps Lenglet chez le rival marseillais, avant qu'il ne prenne finalement la direction de Londres pour un prêt jusqu’en juin prochain. Cette saison, il n’a disputé que 7 matchs toutes compétitions confondues et au compte au total seulement 3 titularisations en Premier League. L’international français (15 sélections, 1 but) n’a plus été appelé en équipe de France depuis novembre 2021.