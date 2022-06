Mercato: l’OM penserait à Lenglet, le Barça ouvert à un départ

Selon le quotidien catalan Sport, l’OM s’intéresse de près à Clément Lenglet. Alors que le Barça est ouvert à un départ de son défenseur central, Jorge Sampaoli, son ex-coach au FC Séville, compte sur la participation en Ligue des champions et la perspective de la Coupe du monde pour le convaincre de se relancer à Marseille, sous la forme d'un prêt.

Un autre international français à l’OM cet été? C’est semble-t-il le souhait de la direction olympienne qui aurait coché le nom de Clément Lenglet parmi ses possibles recrues estivales, indique Sport ce vendredi. Le défenseur central aux 15 sélections est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2026. Mais il n’est pas le premier choix de Xavi et le club catalan verrait d’un bon œil son départ cet été avec un transfert sec. Ce ne serait pas dans les plans de l’OM qui privilégierait un prêt. Le Barça n’aurait reçu aucune offre pour celui qui fête ses 27 ans ce vendredi.

Les pistes Pjanic et Braithwaite aussi étudiées

D’après le quotidien catalan, l’OM aurait demandé au Barça une liste des joueurs de l’effectif susceptibles de partir cet été. Les bonnes relations entre Pablo Longoria et le directeur du football barcelonais Mateu Alemany pourraient faciliter les négociations. Ils ont déjà travaillé ensemble à Valence et ont finalisé l’opération Konrad de la Fuente à l'OM il y a un an.

Jorge Sampaoli, lui, est favorable à la venue d’un défenseur qu’il apprécie depuis qu’il l’a dirigé au FC Séville lors de la saison 2016-2017. Outre la perspective de disputer la Ligue des champions, Clément Lenglet pourrait compter sur un temps de jeu plus important qu'à Barcelone en vue de la Coupe du monde au Qatar. Au Barça, le club olympien a aussi étudié les pistes menant à Miralem Pjanic - mais l’ex-joueur de la Juve pourrait retourner en Italie - et Martin Braithwaite. Clément Lenglet resterait la priorité.