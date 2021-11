Tottenham: les premiers choix de Conte au mercato se précisent

Désigné officiellement ce mardi comme remplaçant de Nuno Espirito Santo à Tottenham, Antonio Conte a déjà une idée sur les premiers choix qu’il veut effectuer. Selon la Gazzetta dello Sport, l’Italien voudrait faire partir trois joueurs cet hiver et en attirer quatre venant du championnat italien.

Neuvième de Premier League avec un fond de jeu décevant, Tottenham n’a pas tardé à réagir avec le départ de l’entraîneur Nuno Espirito Santo arrivé l’été dernier. Pour le remplacer, les Spurs ont jeté leur dévolu sur Antonio Conte qui a officiellement signé son contrat jusqu’en 2023 avec une année en option.

Pour redresser la barre, l’ancien coach de l’Inter Milan aurait, d’après la Gazzetta dello Sport, déjà dressé une liste des joueurs à attirer au mercato d’hiver. Parmi eux se trouvent deux joueurs peu enclins à prolonger leur contrat dans leurs clubs : Dusan Vlahovic (21 ans) et Franck Kessié (24 ans). Pisté par de nombreux clubs européens, le buteur de la Fiorentina et le milieu de l’AC Milan ne seront pas faciles à déloger.

Tout comme Stefan de Vrij (29 ans) qui serait visé pour renforcer la défense de Tottenham. Si les deux hommes se connaissent depuis leur aventure commune à l’Inter Milan, il sera probablement difficile pour les Anglais de convaincre les Intéristes de vendre le Néerlandais. Le défenseur de la Lazio Rome, Manuel Lazzari (27 ans), est aussi dans les petits papiers de l’Italien.

Trois joueurs déjà jugés indésirables

Pour faire de la place et engranger des liquidités pour financer ces opérations, l’ancien sélectionneur de l’Italie saurait déjà sur qui il ne s’appuiera pas pour la suite de la saison. Décevants depuis plusieurs mois, l’attaquant Steven Bergwijn et les milieux Dele Alli et Giovani Lo Celso devraient être poussés vers la sortie.

Autant dire que l’hiver sera bien animé à Tottenham qui reste sur deux défaites consécutives en championnat à West Ham (1-0) et face à Manchester United (0-3)