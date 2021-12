Tottenham-Liverpool: beaucoup de regrets des deux côtés dans un match fantastique

Tottenham et Liverpool se quittent sur un match nul 2-2, lors de la 18e journée de Premier League ce dimanche. Les deux équipes auraient pourtant pu faire beaucoup mieux, mais les nombreux ratés et les arrêts des deux gardiens auront scellé le sort d'une rencontre magnifique.

Liverpool n'est pas passé loin de la bonne opération du week-end. Mais les Reds se contenteront d'un match nul 2-2 face à Tottenham ce dimanche lors de la 18e journée de Premier League et ratent l'occasion de revenir à hauteur de Machester City au classement. Après deux semaines d'interruption en raison des nombreux cas de Covid-19 au club, les joueurs d'Antonio Conte ont retrouvé les pelouses de Premier League.

Des ratés et un tournant

Alors que Harry Kane avait ouvert le score à la 13e minute sur une très belle passe décisive du Français Tanguy Ndombele pour le 1-0, les Spurs n'ont pas réussi à faire le break. Et ils peuvent s'en mordre les doigts. Tottenham a beaucoup raté, à l'image de ces deux face-à-face manqués par Heung-min Son et Dele Alli.

Le milieu de terrain anglais a profité des différents cas de Covid-19 au sein de l'effectif londonien pour retrouver une place de titulaire qu'il n'avait pas connue depuis le 22 septembre face à Wolverhampton. Très présent sur le fond de l'attaque, Dele Alli aura en tout cas brillé par son manque de réalisme.

L'énorme arrêt d'Alisson face à l'international anglais marquera le tournant de la rencontre. Liverpool retrouve alors son tranchant et viendra égaliser sur un très bon contre emmené par Sadio Mané, Andrew Robertson et Diogo Jota à la conclusion.

Un grand match de gardiens

Si les attaquants de Tottenham ont beaucoup manqué, il y aura eu un match dans le match entre Hugo Lloris et Alisson Becker. Les deux gardiens se seront parfaitement répondu dans cette rencontre indécise. Le Brésilien aura été le cauchemar des hommes d'Antonio Conte, en manque de réussite et qui voient leurs meilleures frappes être repoussée par Alisson. Alors qu'il s'était déjà illustré en première mi-temps face à Dele Alli, il aura récidivé par deux fois à la 55e face à Harry Kane, sur une passe décisive du milieu de terrain, avant de recommencer sur une occasion similaire de Dele Alli.

De son côté, Hugo Lloris aura eu moins de frappes à stopper, mais aura su montrer lorsque les Spurs avaient besoin de lui. D'abord un superbe arrêt face à Trent Alexander-Arnold à la 41e, avec une main ferme du portier français le long de son poteau. Puis un très beau sauvetage face à Sadio Mané sur le but du 2-1 des Reds, avant que le ballon soit finalement poussé au fond des filets par Andy Robertson.

Au milieu de cette masterclass de gardiens, il fallait évidemment une contre-vérité. Et c'est Alisson qui sera auteur de LA boulette: le gardien brésilien rate complètement sa sortie face à Heung-min Son, qui lui en profite et vient égaliser 2-2. Il se rattrapera à la 93e minute pour maintenir les siens dans le match, sur une grosse occasion du Sud-Coréen au second poteau.

Andy Robertson, un raté, un but et un rouge

Homme du match malgré lui, Andrew Robertson est passé par tous les états ce dimanche sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium. D'abord coupable sur l'ouverture du score par Harry Kane, c'est lui qui fera l'effort de se battre sur un ballon perdu par Sadio Mané pour offrir un bon centre à Diogo Jota pour l'égalisation 1-1.

C'est même lui qui viendra marquer de la tête le but du 2-1 alors que Trent Alexander-Arnold avait centré fort dans la surface pour offrir une nouvelle occasion après le raté de Sadio Mané. Héros puis expulsé. A la 77e minute et alors que Tottenham venait tout juste d'égaliser 2-2, l'international écossais attrape la jambe d'Emerson et l'envoie au sol. L'arbitre lui adresse un carton rouge direct. Le latéral manquera les trois prochaines rencontres face à Leeds, Leicester et Chelsea.

Les Reds ne profitent pas du faux pas de Chelsea. Les Blues de Thomas Tuchel ont concédé un nouveau match nul sur la pelouse de Wolverhampton (0-0). Liverpool, avec 41 points, reste donc juste Manchester City, 44 points, qui s'est baladé contre Newcastle (4-0). Les hommes de Jurgen Klopp sont à trois points de Chelsea et affronteront Leeds lors de la prochaine journée de Premier League. Les Reds mettent donc fin à leur série de six victoires en championnat.