Premier League: buteur contre Fulham, Kane devient co-meilleur buteur de l'histoire de Tottenham

Auteur du but de la victoire pour les Spurs lundi soir contre Fulham (0-1), Harry Kane a égalé le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham, Jimmy Greaves, qui compte 266 réalisations. Il pourrait lui passer devant dès samedi en Coupe d'Angleterre.

Harry Kane n'est plus qu'à un but de rentrer encore un peu plus dans la légende des Spurs. Lundi contre Fulham à Craven Cottage, l'international anglais (80 sélections) est allé offrir un succès précieux aux hommes d'Antonio Conte sur la pelouse du voisin londonien (0-1) lors de la 21e journée de Premier League, après deux défaites consécutives en championnat contre Arsenal (0-2) et Manchester City (4-2). D'une belle frappe en pivot aux abords de la surface, Kane est allé tromper Bernd Leno, totalement impuissant sur le coup.

Kane co-meilleur buteur de l'histoire des Spurs

Surtout, le numéro 10 de Tottenham a égalé le nombre de réalisations inscrites par le meilleur buteur de l'histoire du club, Jimmy Greaves, et ses 266 buts marqués entre 1961 et 1970. L'ancien attaquant de Chelsea et de West Ham détient également le record du nombre de buts inscrits dans l'histoire du championnat d'Angleterre (357).

À seulement 29 ans, le quart de finaliste malheureux du dernier Mondial face aux Bleus a encore le temps de gonfler ses stats, et cela dès samedi lors du 4e tour de Coupe d'Angleterre face à Preston. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Spurs, Kane serait prêt à discuter d'une prolongation avec le club du nord de Londres, comme le rapportait The Athletic lundi. Des discussions devraient même débuter cet hiver, après le clôture du mercato, le 31 janvier.

Fer de lance de l'attaque de Tottenham et meilleur buteur de Premier League en activité (199 buts), l'Anglais espère toutefois une qualification en Ligue des champions en fin de saison. Actuellement 5es du championnat, à trois points de Manchester United mais avec un match de plus, la mission ne s'annonce pas simple pour les coéquipiers d'Hugo Lloris, d'autant plus quand on sait que l'avenir de Conte sur le banc est très loin d'être assuré.