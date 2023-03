Tottenham: Richarlison dément fermement avoir demandé le départ de Conte

Accusé par un journaliste argentin d'avoir fait le forcing auprès de ses dirigeants pour obtenir le licenciement d'Antonio Conte, Richarlison a pris la parole sur les réseaux sociaux. L'attaquant de Tottenham dénonce des "mensonges".

Oui, il a eu certains différends avec Antonio Conte. Mais il assure ne pas avoir poussé pour son départ, contrairement à une information relayée par le journaliste argentin de TycSports, Gaston Edul. A en croire ce dernier, Richarlison aurait posé un ultimatum à ses dirigeants en les menaçant de quitter Tottenham en cas de maintien de Conte. Une rumeur totalement infondée selon Richarlison.

"Me remettre en question et me critiquer en tant que joueur pour mes performances fait partie du football et je l'accepte. En revanche, raconter des mensonges à mon sujet, je ne l'accepte pas ! J'ai toujours eu beaucoup de respect pour Conte et pour tous mes entraîneurs", a commenté l’attaquant de 25 ans dans un message posté ce jeudi sur ses réseaux sociaux. "Il m'a beaucoup aidé lors de mon arrivée chez les Spurs et chaque fois que nous avons eu un problème (même s'il était public), nous l'avons résolu sur la base de la conversation et du professionnalisme, ce qu’il peut confirmer", a-t-il ajouté. Début mars, Richarlison s’en était ouvertement pris au choix de Conte de le faire démarrer sur le banc contre l'AC Milan (0-0) en Ligue des champions.

Richarlison a remercié Conte

"Tout allait bien, on était dans une bonne séquence avec des victoires contre West Ham et Chelsea. Tout à coup, il m'a mis sur le banc contre Wolverhampton et m'a fait rentrer pour cinq minutes. Je lui ai demandé pourquoi, mais il ne m'a pas répondu. (…) Je ne suis pas idiot, je suis un professionnel qui travaille dur tous les jours et je veux jouer", avait-il lâché en zone mixte, avant d’être repris de volée par Conte. "Il ne m'a pas critiqué. Il a dit que sa saison était merdique et je suis d'accord avec lui, avait réagi le technicien italien. Il n’a marqué aucun but en Premier League et seulement deux en Ligue des champions. Il a été honnête pour dire que sa saison n’était pas bonne." Pour autant, Richarlison affirme aujourd'hui ne pas avoir été à la tête d’une "mutinerie" ou d'un complot en interne qui aurait eu pour objectif de faire renvoyer Conte.

"C’est plutôt le contraire, dit-il dans son message. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'il attendait de moi et de ne pas avoir fait assez pour qu'il reste. Lorsqu'il est parti, je lui ai envoyé un message pour le remercier de tout ce qu'il a fait et lui souhaiter le meilleur, car c'est ce qu'il mérite ! Le journaliste responsable de cet horrible mensonge n'a même pas fait le minimum, c'est-à-dire parler à mon agent ou m'écouter. C’est un mauvais professionnel ! Et honte à vous, Tyc Sports !", a-t-il conclu. Victime d’une blessure musculaire, Richarlison devrait manquer le premier match des Spurs depuis le départ de Conte contre son ex-club d’Everton, lundi. Les Spurs seront dirigés par Cristian Stellini, choisi pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison.