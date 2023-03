Tottenham: les larmes de Richarlison, sorti à la 5e minute face à Southampton

L'attaquant de Tottenham Richarlison a dû quitter ce samedi la pelouse dès la 5e minute lors du match contre Southampton, fondant en larmes après avoir été victime d'une nouvelle blessure. La quatrième cette saison, sans compter les rechutes.

Une saison particulièrement galère. L'attaquant de Tottenham Richarlison est sorti dès la 5e minute du match contre Southampton ce samedi, les larmes aux yeux. Le Brésilien revenu sur les terrains le 11 février dernier après une blessure s'est de nouveau blessé.

Quatres blessures, une rechute

L'attaquant, qui n'a toujours pas marqué en Premier League depuis son arrivée à Londres, a finalement été remplacé par Dejan Kulusevski et a rejoint directement les vestiaires avec le staff médical des Spurs. C'est déjà sa quatrième blessure de la saison, ayant entamé l'exercice avec une blessure au genou, puis au mollet et aux ischio-jambiers.

Disponible depuis le 13 janvier dernier, Richarlison a joué 48 minutes avant de se blesser à nouveau et de retrouver les terrains face à Leicester le 11 février le temps de 16 minutes. Entré en jeu pour 21 minutes lors du huitième retour face à l'AC Milan, l'attaquant s'était plaint de son temps de jeu juste après la rencontre et l'élimination des Spurs de la Ligue des champions.

"Pourquoi je ne joue pas ? Je ne comprends pas non plus, a avoué celui qui est arrivé l’an dernier en provenance d’Everton sur TNT Sports. Je suis un professionnel et je travaille sérieusement tous les jours. Ça se passait bien, j’avais enchaîné contre West Ham et Chelsea, puis soudain il m’a mis sur le banc contre les Wolves. J’ai demandé les raisons, et il ne m’a rien dit. Hier, ils m’ont fait passer un test en salle, et m’ont dit que si j’étais en forme, je serais titulaire. J’ai été remplaçant, c’est incompréhensible. […] Cette saison, excusez le mot, ça a été de la merde, parce que je n’ai pas de temps de jeu, j’ai aussi été blessé. Mais quand j’entre sur le terrain, je donne ma vie."

Le 10 mars dernier, deux jours après la sortie de son attaquant, Antonio Conte a répondu aux critiques formulées par son attaquant, en lui renvoyant l'ascenseur. "Il ne m'a pas critiqué. Il a dit que sa saison était merdique et je suis d'accord avec lui, a expliqué l'Italien en conférence de presse. Il a eu beaucoup de blessures. Il n’a marqué aucun but en Premier League et seulement deux buts en Ligue des champions. Il a été vraiment honnête pour dire que sa saison n’était pas bonne."

Cette nouvelle blessure risque de l'écarter de la Seleçao et du match amical du Brésil face au Maroc prévu le 25 mars prochain. Sélectionneur par intérim, Ramon Menezes pourrait le remplacer avec Gabriel Jesus avancent déjà les médias brésiliens, l'attaquant d'Arsenal faisant lui son retour de blessure.