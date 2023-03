Les premiers mots de Conte depuis son départ de Tottenham

Au lendemain de l'annonce de son départ de Tottenham, Antonio Conte a tenu à dire au revoir au club et surtout à ses supporters. Le technicien italien a posté un message sur ses réseaux sociaux ce lundi.

On l’avait quitté sur un énorme craquage. Le revoici avec un discours un peu plus apaisé. Au lendemain de l’annonce de son départ "d’un commun accord" de Tottenham, Antonio Conte a pris la parole sur les réseaux sociaux ce lundi pour faire ses adieux au club londonien. Le technicien italien a surtout tenu à avoir "une pensée particulière" pour les supporters.

"Le football est une passion. J'aimerais remercier profondément tous ceux qui, aux Spurs, ont apprécié et partagé ma passion et ma façon intense de vivre le football en tant qu'entraîneur, écrit Conte sur Instagram. J'ai une pensée particulière pour les supporters qui m'ont toujours soutenu et apprécié, et j'ai trouvé inoubliable de les entendre chanter mon nom. Notre voyage ensemble est terminé, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir."

Une situation devenue intenable

Depuis plusieurs semaines, la situation d'Antonio Conte était devenue intenable. Le technicien de 53 ans s'était mis à dos une partie du vestiaire avec son management musclé et ses sorties piquantes devant la presse. Sans être catastrophiques, les résultats de son équipe étaient décevants, à l'image de la dernière sortie à Southampton en championnat (3-3). Un match nul qui avait engendré un craquage d'anthologie de Conte face à la presse.

"Les joueurs n'ont pas montré assez d'esprit, ils ne jouent pas pour l'écusson ou pour les fans, c'est la même chose chaque saison, quel que soit le manager. Ils sont habitués ici. Ils ne jouent pas pour quelque chose d'important. Ils ne veulent pas jouer sous pression, ils ne veulent pas jouer sous stress. C'est facile comme ça. L'histoire de Tottenham, c'est ça depuis 20 ans. Il y a un propriétaire, mais ils n'ont jamais rien gagné."

Cristian Stellini va prendre l'intérim jusqu'à la fin de la saison, avec Ryan Mason en adjoint. Ils auront pour mission de qualifier le club de la banlieue nord de Londres pour la prochaine Ligue des champions.