Tottenham-Sheffield: le triplé de Gareth Bale avec les Spurs

Auteur d'un triplé, Gareth Bale a offert la victoire à Tottenham face à Sheffield United, ce dimanche en Premier League (4-0).

À l'image de Gareth Bale, qui a célébré son dernier but de la soirée avec trois doigts levés, un geste de golfeur et un grand sourire, Tottenham a passé un joli dimanche. Sans forcer et grâce à un triplé de leur attaquant gallois, les Spurs se sont imposés face à Sheffield United (4-0). Ils remontent provisoirement à la 5e place de la Premier League.

Tottenham n'a pourtant pas disputé son plus grand match de la saison, mais a bien été aidé par l'apathie de Sheffield. Après des débuts tranquilles, ils ont inscrit le premier but par Gareth Bale, bien servi par Serge Aurier à la demi-heure du jeu, d'une frappe du gauche.

Premier triplé de Bale depuis 2018

Le Gallois, en grande forme, a ensuite doublé, puis triplé la mise après la mi-temps. Sur le deuxième but, il a conclu un contre rondement mené en fusillant le gardien en un contre un. Sur le troisième, il a placé au fond des filets une jolie frappe du gauche, encore une fois après un service d'Aurier. D'un bijou de frappe en pivot à l'entrée de la surface, Heung-min Son a parachevé le succès.

Avec ce coup du chapeau, Bale en est à 14 buts inscrits cette saison. Il n'avait plus marqué de triplé depuis décembre 2018, à l'occasion d'un match de Coupe du monde des clubs face aux Japonais de Kashima Antlers avec le Real Madrid. En Premier League, il faut remonter encore plus loin et un hat-trick, déjà avec Tottenham, face à Aston Villa, en 2012.