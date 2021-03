Tottenham: la mise au point de Bale sur son retour au Real Madrid

Gareth Bale fait le point sur son avenir dans des propos rapportés ce lundi par The Athletic. L’ailier gallois de 31 ans, prêté cette saison à Tottenham, explique qu’il retournera au Real Madrid l’été prochain. Avant de prendre une décision concernant la suite de sa carrière.

Une mise au point. Pour calmer les rumeurs. Alors que son avenir fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers jours, en Angleterre et en Espagne, Gareth Bale a décidé de prendre lui-même la parole. L’ailier gallois, prêté par le Real Madrid à Tottenham cette saison, en a profité pour clarifier sa situation. "Légalement, mon contrat stipule que je dois retourner au Real Madrid, c’est ce que j’ai déclaré. Je ne pense pas avoir manqué de respect à qui que ce soit", explique-t-il dans des propos rapportés par The Athletic.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club merengue, Bale, qui fêtera ses 32 ans en juillet, rentrera à Madrid l’été prochain. Même si rien ne dit qu’il y restera. "Le Real est le club auquel j’appartiens. J’en suis parti car je voulais jouer à nouveau, retrouver la forme et profiter de mon football. Cet été, j’y retournerai. Ensuite, je discuterai avec mon agent et nous prendrons une décision. Bien sûr, je veux jouer, mais il y a d’autres paramètres à prendre en compte. On ne fait pas seulement ce qu’on veut dans le football."

"Je ferai le point après l’Euro"

En attendant, la star des Spurs entend conclure du mieux possible sa deuxième aventure londonienne. Après plusieurs blessures qui ont perturbé son grand retour, celui qui a déjà porté le maillot de Tottenham entre 2007 et 2013 est monté en puissance ces dernières semaines. Il reste sur quatre buts et deux passes décisives lors de ses cinq dernières apparitions en Premier League.

"Je suis concentré sur cette saison, assure Bale, qui a inscrit dix buts en 25 matchs. Il y a une fin de saison importante avec Tottenham (actuellement 6e du championnat, ndlr), puis il y aura l’Euro. Je n’ai pas besoin de me soucier d’autre chose. Après l’Euro et mes vacances d’été, je vais m’assoir pour faire le point. Et j’espère trouver une solution".