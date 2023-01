Tottenham: Son garde son masque... pour ne pas inquiéter sa famille

Obligé de jouer avec un masque de protection depuis son opération au visage, Heung-Min Son reconnaît qu'il peine à s'y habituer. Même l'attaquant de Tottenham doit continuer de le garder, ce qui rassure ses parents.

Un ballon en profondeur signé Harry Kane, un jeu de corps efficace pour effacer Marc Guehi, et une conclusion imparable du pied gauche. Puis un cri de délivrance, une célébration pleine de rage. On joue la 72e minute du match de Premier League entre Crystal Palace et Tottenham, mercredi. Heung-Min Son vient de retrouver le chemin des filets. Trois mois après son dernier but. Une éternité pour un joueur de son calibre. L’attaquant sud-coréen n’avait plus marqué depuis le 12 octobre et un doublé contre Francfort en Ligue des champions. A ce moment-là, son visage n’était pas encore recouvert par un épais masque noir.

Touché à la tête lors d’un duel aérien avec Chancel Mbemba face à l’OM le 1er novembre, Son a dû être opéré et accepté de porter un masque de protection pour pouvoir reprendre la compétition. Un masque en carbone conçu pour ne pas être brisé qu’on a aussi vu sur le visage de Josko Gvardiol lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Si le Croate n’a pas semblé gêné plus que cela, Son, lui, assume sans problème qu’il a un peu de mal à s’y faire. "Evidemment, ce n'est pas la même chose que lorsque je joue sans le masque", reconnaît-il auprès de Standard Sport.

"Mes parents sont inquiets"

"Ma vision est toujours correcte, mais quand le ballon arrive sur moi, c'est parfois gênant, car je ne peux pas voir le ballon à cause du masque. Cela ne me dérange pas vraiment, mais ce n'est pas la meilleure chose. Contre Aston Villa (le 1er janvier), j'étais frustré, parce que j'ai reçu le ballon et puis soudainement je l’ai perdu parce que je ne pouvais pas le voir. J'étais en colère. Si j’étais seul, je pourrais jouer sans le masque, mais mes parents, ma famille et mes amis qui regardent en Corée du Sud sont tous inquiets. Evidemment, c'est un risque si quelqu'un me touche à nouveau (au visage)", explique-t-il.

Opéré début novembre, Son ne sait pas encore quand il pourra enlever son masque, qu’il avait retiré un temps lors du match contre Aston Villa. "Mes parents ne m’ont pas dit qu'il fallait le porter ou quoi que ce soit d'autre, mais nous étions en train de dîner [après le match contre Aston Villa] et ils ont dit : "Hum, que s'est-il passé avec le masque ?" Evidemment, ils sont inquiets. Les physios et les médecins m’ont aussi dit : "C'est votre décision, mais nous vous recommandons de continuer à porter le masque", car le risque est toujours élevé."