Mercato: "Il n’est pas à vendre", le Celta Vigo refroidit le PSG pour Gabri Veiga

Par la voix de son directeur sportif Juan Carlos Calero, le Celta Vigo a fait savoir jeudi qu'il n'entend pas laisser partir son jeune milieu de terrain espagnol Gabri Veiga au mercato d'été. Un coup de frein pour le PSG, intéressé par la jeune pépite de 21 ans.

Gabri Veiga est encore loin de Paris. Récent finaliste de l'Euro Espoirs avec l'Espagne (défaite contre l'Angleterre), le jeune milieu de terrain du Celta Vigo est pourtant dans le viseur du club parisien. Mais si le PSG apprécie son profil, et si Luis Campos occupe aussi le rôle de conseiller sportif au sein du club de la Galice, le transfert est très loin d'être bouclé.

Ce jeudi, le Celta a freiné tous les candidats susceptibles de faire une offre pour leur joueur 21 ans, sous contrat jusqu'en 2026 et qui dispose d'une clause de départ de 40 millions d'euros. "Gabri Veiga n’est pas à vendre, on compte sur le joueur", a indiqué Juan Carlos Calero, coordinateur sportif à l’agence EFE.

"Il n'y a pas d'offre"

Et le dirigeant de poursuivre : "Il est en vacances après l’Euro U21. On ne sait pas ce qui va se passer d’ici la fin du mercato, mais lui est enthousiaste pour la saison prochaine. J’ai l’intuition que de grands clubs le veulent. Il aura des options. Il y a eu beaucoup d’intérêt depuis son explosion, mais il n’y a pas d’offre. On pense qu’il a fait une saison brillante, ce n’est pas facile pour une première saison, mais le mercato dictera ce qui se passera pour son avenir." A moins que le PSG ne lâche 40 millions pour sa clause, les négociations s'annoncent compliquées...