"Une expérience incroyable": Aubameyang marqué par sa rencontre... avec Kim Kardashian

Pierre-Emerick Aubameyang s’est rendu samedi à Milan pour assister au défilé de Dolce & Gabbana lors de la Fashion Week. Accompagné de son épouse, l’attaquant de Chelsea en a profité pour rencontrer la star américaine Kim Kardashian, qui a collaboré avec la maison de couture italienne pour créer sa collection printemps-été 2023.

Du luxe, du strass et des paillettes. Pierre-Emerick Aubameyang a participé à un événement privilégié ce week-end en Italie. L’attaquant de Chelsea s’est rendu à Milan pour le défilé Dolce & Gabbana, samedi soir, lors de la Fashion Week. Accompagné de son épouse, Alysha, l’international gabonais (73 sélections, 30 buts) a assisté à la présentation de la collection printemps-été 2023 de la maison de couture italienne. L’occasion de rencontrer ses créateurs Domenico Dolce et Stefano Gabbana, mais aussi de nombreuses personnalités.

Lors de l’after-party, Aubameyang a notamment croisé Kim Kardashian. La star américaine a participé à l’élaboration de cette nouvelle collection D&G. Le buteur de 33 ans et sa compagne en ont profité pour prendre la pause aux côtés de "Kim K.", les cheveux teints en blond, vêtue d’une robe ornée de paillettes argentées et de bijoux scintillants. Aubameyang a partagé la photo sur ses réseaux. "Merci Dolce & Gabbana et Kim Kardashian de nous avoir accueillis, c’était une expérience incroyable", a écrit l’ex-attaquant d’Arsenal. De quoi impressionner Memphis Depay, qui a répondu à son post par un "Wauwwww" traduisant sa surprise.

La fille de Monica Bellucci sur le podium

Après s’être présenté au défilé avec un survêtement noir et blanc aux logos de la marque italienne, le natif de Laval a opté pour une veste dorée scintillante durant la soirée. Khloé Kardashian, la petite sœur de Kim, était également présente, tout comme leur mère, Kris Jenner, venue avec son compagnon Corey Gamble. Les actrices Lala Anthony et Monica Bellucci (dont la fille, Deva Cassel, a défilé) avaient aussi fait le déplacement. Elles ont pu échanger avec les mannequins Helena Christensen, Bianca Balti et Eva Herzigova.

Après cette virée en Lombardie, Aubameyang va retrouver la compétition avec les Blues. Les joueurs de Graham Potter ont rendez-vous dans l'antre de Crystal Palace, samedi, lors de la 9e journée de Premier League (16h). Le club londonien est actuellement 7e du classement, avec un match en moins que certains de ses concurrents. Depuis son arrivée en provenance du Barça au début du mois, l'attaquant gabonais n'a participé qu'à trois rencontres (dont seulement 8 minutes en championnat). Sans marquer pour l'instant.