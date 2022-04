Vieira, Drogba, Agüero... Huit stars de Premier League intronisées au Hall of Fame

La Premier League a dévoilé ce jeudi huit anciens joueurs du championnat qui font leur entrée dans le Hall of Fame, débuté l’an passé. Didier Drogba et Sergio Aguero y rejoignent Patrick Vieira et Wayne Rooney, annoncés il y a quelques semaines.

Le Hall of Fame de la Premier League n’en est qu’à ses balbutiements et se construit petit à petit. Un an après son lancement et l’intronisation de huit joueurs, parmi lesquels Henry, Cantona, Beckham, Gerrard ou Lampard, le championnat anglais a annoncé ce jeudi les entrants 2022.

Ils sont de nouveaux huit joueurs intronisés, choisis à la fois par le public et par un panel de spécialistes mis en place par la Premier League. Ils sont tous retraités, critère indispensable pour prétendre au Hall of Fame. Il faut également avoir joué au moins 250 matchs dans le championnat, ou pouvoir présenter une performance remarquable comme avoir marqué 100 buts, terminé meilleur buteur ou meilleur joueur, avoir remporté trois titres, etc.

La cuvée 2022 est donc menée par Patrick Vieira et Wayne Rooney, dont la présence avait déjà été révélée il y a quelques semaines. Le premier, après avoir joué pour Arsenal (1996-05) et Manchester City (2010-11), est désormais à la tête de Crystal Palace. Le second, passé par Everton (2002-04 puis 2017-18) et Manchester United (2004-17), entraîne aujourd’hui Derby County en deuxième division.

Aguero, tout juste retraité et déjà présent

Mais ces deux-là sont accompagnés de six autres joueurs : Didier Drogba (Chelsea), Sergio Aguero (Manchester City), Ian Wright (Arsenal, West Ham), Vincent Kompany (Manchester City), Peter Schmeichel (Manchester United, Aston Villa, Manchester City) et Paul Scholes (Manchester United).

Manchester United est déjà le club le plus représenté de ce Hall of Fame avec six joueurs (Rooney, Schmeichel, Scholes, Beckham, Cantona, Keane). Derrière, on retrouve Arsenal avec quatre joueurs (Vieira, Wright, Henry, Bergkamp) et Manchester City avec cinq, même si trois d'entre eux ont connu leurs meilleures années sous d'autres couleurs (Aguero, Kompany, Vieira, Schmeichel, Lampard).

Les membres du Hall of Fame intronisés en 2021 : Thierry Henry (Arsenal), Eric Cantona (Leeds, Manchester United), Alan Shearer (Blackburn, Newcastle), David Beckham (Manchester United), Dennis Bergkamp (Arsenal), Frank Lampard (West Ham, Chelsea, Manchester City), Steven Gerrard (Liverpool) et Roy Keane (Nottingham Forest, Manchester United)