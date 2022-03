Premier League: Vieira et Rooney intronisés au Hall of Fame

"L’invincible" Patrick Vieira et la légende de Manchester United et Everton Wayne Rooney entrent au Hall of Fame de la Premier League. Le Français rejoint trois autres compatriotes dans le "temple de la renommée" du football anglais: Eric Cantona, Thierry Henry et Arsène Wenger.

La Premier League a introduit deux nouveaux joueurs à son Hall of Fame, les premiers (sur huit) de 2022: l’actuel entraîneur de Crystal Palace et légende d’Arsenal, Patrick Vieira, et le deuxième meilleur buteur de l’histoire du championnat, passé par Manchester United et Everton, Wayne Rooney. Ce sont les neuvième et dixième joueurs à inscrire leur nom à une liste qui comporte maintenant … trois anciens joueurs français avec Eric Cantona et Thierry Henry.

Le triple champion d’Angleterre, à Arsenal de 1996 à 2005 et capitaine d’une équipe d’"Invincibles" en 2004, a accueilli cette plus haute distinction comme "un fantastique accomplissement". "Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai repensé à quand je jouais au Sénégal ou en banlieue parisienne", s’est ému le champion du monde 1998.

Rooney, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League

Patrick Vieira rejoint deux anciens coéquipiers chez les Gunners au Hall of Fame, Thierry Henry et Dennis Bergkamp: "Je suis bien entouré! J'ai eu la chance de jouer en même temps qu’eux et partager la même récompense me fait réaliser que j’ai eu une très belle carrière." Actuel entraîneur de Crystal Palace, il avait été élu joueur de la saison en 2000-2001. Il avait fini sa carrière en Angleterre à Manchester City en 2010-2011.

Wayne Rooney a également été intronisé mercredi matin. L’Anglais est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du championnat avec 208 buts en 491 matchs, derrière Alan Shearer, intronisé l’année dernière. Sous les couleurs de Red Devils, il a remporté cinq fois la Premier League pendant ses 13 saisons à Old Trafford et a été élu joueur de la saison en 2009-2010.

Six autres illustres joueurs vont les rejoindre au cours de l'année 2022 parmi une liste de 25 noms. Ce sont les fans de Premier League qui éliront ceux qui rejoindront Shearer, Henry, Beckham, Bergkamp, Cantona, Gerrard, Keane, Lampard, et donc Rooney et Vieira.