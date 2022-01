Watford-Tottenham: les Spurs arrachent un précieux succès dans les dernières minutes

Les Spurs l'ont emporté (1-0) de justesse sur la pelouse de Watford grâce à un but tardif de Davinson Sanchez, inscrit à la toute fin du temps additionnel samedi, en Premier League.

La victoire et puis c’est tout. Sans briller sur la pelouse de Watford, malgré une très large domination, les Spurs de Tottenham ont obtenu ce qu’ils étaient venus chercher en déplacement, lors de la 21e journée du championnat d’Angleterre: un précieux succès (1-0) et les trois points.

Bousculé par les Hornets en seconde période, Tottenham n’a pas toujours maîtrisé son sujet, frôlant même le pire à la 81e minute de jeu, après une sortie spectaculaire de Lloris dans les pieds du Brésilien Joao Pedro, à la limite de la surface. Loin de sa ligne, le gardien français a tout emporté sur son passage, sauf le ballon, que l’attaquant avait enlevé juste avant le contact, pensant obtenir un penalty. Ce ne fut pas le cas.

Watford sombre au classement

Le salut des Spurs est finalement intervenu dans le temps additionnel, le défenseur colombien Davinson Sanchez profitant d’un très bon coup-franc du Coréen Heung-Min Son pour tromper le gardien adverse de la tête (96e). Daniel Bachmann avait tout bien fait jusqu’à cette action où il aura été moins prompt que Davinson Sanchez pour couper la trajectoire du ballon.

Infranchissable tout au long du match, Bachmann a longtemps frustré les joueurs de Conte, repoussant les tentatives de Son, Kane, ou encore Lucas Moura, jusqu’à cette terrible action où il ne sort pas. Tottenham n’a toujours pas perdu un match sous les ordres d’Antonio Conte et poursuit sa remontée au classement.

Invaincus (cinq victoires, trois nuls) depuis la prise de fonction de Conte en novembre, les Spurs sont cinquièmes désormais, à hauteur du voisin Arsenal mais avec deux matches de retard à disputer. Pour Claudio Ranieri, en revanche, le cauchemar continue. Depuis le premier match du technicien italien, en octobre, Watford a perdu plus de matches de Premier League que n'importe quelle autre équipe sur cette période (9). Les Hornets restent sur six défaites de rang et s’enfoncent au classement (17e).