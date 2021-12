Tottenham: "Je pense qu’il veut rester", Conte plutôt serein sur la fin de contrat de Lloris

Antonio Conte, l’entraineur de Tottenham, s’est montré rassurant quant à une possible prolongation d’Hugo Lloris, gardien et capitaine des Spurs, dont le contrat se termine cet été.

Il est l’un des nombreux internationaux français dont le contrat se termine à la fin de la saison et dont l’avenir est pour l’instant incertain. Si la situation n’évolue pas, le gardien et capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris, ne sera plus un joueur de Tottenham au 30 juin prochain. Mais une prolongation est loin d’être à exclure: d’après Antonio Conte, son entraineur, il s’agirait même de l’option la plus probable.

"Hugo est un joueur de Tottenham, c’est le capitaine, a tranché ce mercredi Conte en conférence de presse avant le déplacement à Watford, samedi. Je suis sûr qu’il va parler avec le club pour essayer de trouver une solution." Interrogé sur les envies de son joueur, il s’est montré optimiste: "Je pense qu’il veut rester au club, il l’aime et se sent bien à Tottenham." Jouant au club londonien depuis 2012, Lloris porte le brassard depuis 2015.

Une doublure déjà installée

À 35 ans, il sent pourtant peut-être que ses mois avec les Spurs sont comptés. Cet été, le club a engagé en prêt l’Italien Pierluigi Gollini, l’ancien gardien de l’Atalanta Bergame, de neuf ans son cadet. Si Lloris reste l’option n°1 en Premier League, son remplaçant l’a toutefois privé des matchs de Coupe d’Europe (en Conference League) et des deux premiers tours de la Cup. Ces derniers jours, d’autres rumeurs dans les médias anglais faisaient état de l’intérêt de Tottenham pour Jordan Pickford, gardien d’Everton, ou Sam Johnstone, de West Bromwich Albion, pour éventuellement lui succéder.

Ces derniers temps, le nom de Lloris avait également circulé du côté de Nice, son club formateur, en cas de départ de Premier League. L’homme aux 136 sélections avec les Bleus a évolué sur la Côte d’Azur entre 1997 et 2008. Même s’il n’y a pas de mouvement dans les cages, Conte n’exclue pas l’arrivée de sang neuf aux Spurs cet hiver. "Après seulement deux semaines à la tête de l’équipe, j’ai dit que nous devions améliorer la qualité de l’équipe et, bien sûr, nous en avons toujours besoin", a assuré l’Italien.