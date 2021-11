West Ham: Antonio rentre de la sélection jamaïcaine dans un jet payé par le propriétaire

Michail Antonio, attaquant de West Ham, a quitté le rassemblement avec la Jamaïque à bord d’un jet privé payé par le co-propriétaire du club, David Sullivan, pour qu’il soit rentré assez tôt pour le match de samedi.

L’amour pour son meilleur joueur n’a pas de prix. Appelé avec la Jamaïque, Michail Antonio, attaquant de West Ham, est rentré à Londres quelques heures après le deuxième match face aux Etats-Unis (1-1), comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

Pour cela, David Sullivan, co-propriétaire du club, n’a pas lésiné sur les moyens puisqu’il a affrété un jet privé pour son joueur. Coût de l’opération: 118.000 euros.

Actuellement troisième de Premier League, West Ham comptait sur le retour le plus rapide possible de son attaquant, auteur de six buts en dix matchs de Premier League. Il a posé le pied dans la capitale anglaise mercredi soir alors que son arrivée était initialement prévue jeudi.

Entraînement dès vendredi, match samedi

Le but: qu’il récupère rapidement de ce long voyage afin d’être disponible pour l’entraînement de vendredi, puis le match face à Wolverhampton, samedi (16h, sur RMC Sport 1).



Selon Sky Sports, le joueur avait aussi demandé à rentrer plus tôt. A 31 ans, Antonio a fêté sa première sélection avec la Jamaïque en septembre dernier. Il en a ajouté deux autres en novembre et a même débloqué son compteur buts en marquant face au Salvador (1-1), puis contre les Etats-Unis (1-1). Il était également éligible pour porter les couleurs de l’Angleterre, qui ne l’a jamais appelé.