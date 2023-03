West Ham: "Kurt Happy Zouma", le Français explique d'où viennent ses deux prénoms

Avant le 8e de finale aller de Ligue Europa Conference entre West Ham et Larnaca, Kurt Zouma a raconté ses relations avec Christophe Galtier et José Mourinho, deux entraîneurs marquants de sa carrière, ou encore l'origine de son prénom Kurt.

La connexion entre Kurt Zouma et Jean-Claude Van Damme n'est pas évidente, mais c'est bien de l'acteur belge que le joueur français tient son prénom. "Mes parents m’ont raconté qu’ils regardaient un film de Jean-Claude Van Damme à la télé, a raconté Zouma dans une interview accordée à l'UEFA. Et à la fin ils ont vu au générique le nom des acteurs et ils ont vu que Van Damme, c’était Kurt."

"Ma mère m’avait dans le ventre et mon père lui a dit cet enfant-là on l’appellera Kurt parce qu’il sera costaud, grand. Ma mère a dit ok c’est bien mais je veux ajouter "Happy" parce qu’il sera joyeux, il va apporter la joie autour de lui. Et quand je me regarde maintenant, ils ont totalement raison. Je suis un des plus heureux." Le nom complet du défenseur français est donc Kurt Happy Zouma.

"Il me donnait beaucoup de conseils, il était souvent derrière moi, il me criait aussi beaucoup dessus"

L'actuel joueur de West Ham est également revenu sur sa relation avec Christophe Galtier à l'AS Saint-Etienne. "C’est un grand homme, souligne-t-il. Partout où il est allé, il a gagné. A Saint-Etienne, on a gagné la Coupe de la Ligue ensemble. Le club n’avait pas gagné de trophée depuis très longtemps. Il a réussi à ramener ce trophée à Saint-Etienne, il mérite beaucoup de respect et il mérite d’être là où il est au PSG. Il a beaucoup travaillé pour ça. J’ai une relation spéciale avec lui parce qu’il m’a fait commencer à 16 ans et demi, presque 17 ans."

A l'époque, Zouma avait notamment disputé sa première rencontre au poste de latéral droit, inédit pour lui. "Avant le match il m’a pris dans son bureau, il m’a dit 'Joue comme tu sais le faire à l’entraînement. Je te mets dans une position que tu ne connais pas mais je sais que tu vas assurer et tu as des joueurs expérimentés à côté qui vont t’aider.' Il m’a beaucoup parlé. Il me donnait beaucoup de conseils, il était souvent derrière moi, il me criait aussi beaucoup dessus mais c’était pour mon bien."

Joue-la comme sur Fifa

José Mourinho est l'autre coach marquant de la carrière de Zouma, avec qui il se rappelle avoir eu une conversation plutôt inattendue au téléphone avant de signer avec Chelsea. "J’étais à la maison chez moi et je jouais à Fifa sur la Playstation. J’avais pris Chelsea pour faire un mode carrière et je m'étais transféré moi-même à Chelsea, sans rien savoir. Deux ou trois jours après mon père m’appelle. Il me dit que j’ai un appel important le soir. Je lui demande qui va m’appeler, il me répond Mourinho."

"Donc le soir j’attends et je vois le numéro. En Angleterre c’est +44 donc je reconnais que c’est un numéro anglais, raconte Zouma. Je me dis que c’est bizarre, je décroche. 'Oui allo, c’est José Mourinho au téléphone.' Là je deviens muet. C’était rapide. Il m’a dit : 'Ecoute, t’es un joueur qui me plaît beaucoup, je te veux dans mon club.' Il n’avait pas le temps il avait un match à préparer, il voulait juste parler avec moi et il a raccroché. Voilà comment ça a débuté. Après ça, j’ai tout fait pour signer là-bas." Au total, Kurt Zouma a joué 151 matchs avec Chelsea.