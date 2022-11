West Ham: la première prise de parole de Zouma après sa condamnation pour violence sur son chat

Condamné à 180 heures de travaux d'intérêts général pour violence sur son chat, Kurt Zouma s'est exprimé pour la première fois sur les médias du club. L'international français exprime ses remords.

Pour la première fois depuis la révélation de la vidéo le montrant violenter son chat, Kurt Zouma sort du silence. Interrogé par les médias de West Ham, l'international français a confié ses regrets après cet épisode.

"Cela a été une période difficile pour moi et ma famille. Évidemment, j'ai fait quelque chose de très mal et je m'excuse encore pour ce que j'ai fait. Je sais que c'était très difficile pour les gens de voir cela et je suis évidemment désolé, a -t-il confié. J'ai beaucoup de remords à ce sujet et maintenant j'essaie de passer à autre chose avec ma famille et de regarder vers l'avenir. J'ai appris de ça, c'est la chose la plus importante, je dirais. Évidemment, j'ai eu le soutien de beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui m'ont aidé à rester concentré sur le football et j'essaie de rester heureux."

Condamné à 180 heures de travaux d'intérêts général

Le défenseur de West Ham a pu compter sur le soutien de ses proches pour se recentrer sur le football. "Le Club a été incroyable avec moi, le soutien que j'ai reçu de mes coéquipiers, du staff et de tout le monde au Club, et même des fans, a été irréel, et ils m'ont aidé à rester concentré sur le jeu, à essayer faire de mon mieux sur le terrain tout le temps et, évidemment, je ne les remercierai jamais assez pour ce qu'ils ont fait. Ce club est comme ma famille", poursuit-il.

Kurt Zouma a été condamné à 180 heures de travaux d'intérêt général pour mauvais traitement sur son chat. Le joueur de 27 ans, qui avait plaidé coupable devant le tribunal correctionnel, a été également interdit de posséder un chat pendant cinq ans. Son frère, Yoan, qui a filmé la vidéo, est lui condamné à 140 heures de travaux d'intérêt général.