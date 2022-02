West Ham: Moyes explique l’absence de dernière minute de Zouma contre Leicester

Dans la tourmente après le scandale de la vidéo dans laquelle il maltraite son chat, le défenseur français Kurt Zouma a déclaré forfait à la dernière minute, dimanche, lors du match de la 25e journée de Premier League face à Leicester (2-2). Son entraîneur, David Moyes, en a dit plus sur cette absence remarquée…

Surprise dimanche au coup d’envoi de la rencontre de Premier League entre Leicester et West Ham. Annoncé comme partant, Kurt Zouma était finalement absent dans le onze des Hammers. Le défenseur français avait pourtant participé à l'échauffement quelques minutes avant le coup d'envoi. Il avait aussi été titulaire mardi contre Watford (1-0) malgré l'énorme tempête médiatique consécutive au scandale de la vidéo révélée par The Sun dans laquelle l’ex-Stéphanois maltraite son chat. Un match au cours duquel il avait été sifflé par ses propres supporters.

Malgré la polémique, l'entraîneur David Moyes avait indiqué qu'il était "disponible pour jouer contre Leicester". Mais à la toute dernière minute, c’est finalement Issa Diop qui a suppléé l’international français (11 sélections).

"Il a été malade pendant la nuit"

"Il a très bien joué, s’est félicité le coach de West Ham après le match nul 2-2 obtenu sur la pelouse des Foxes. On lui a expliqué avant le match qu’il y avait une possibilité qu’il joue car Kurt ne s’est pas senti bien la nuit dernière. Il a été malade pendant la nuit, il n’a pas mangé avec nous aujourd’hui (dimanche) et n’a pas participé à la réunion d’avant-match. Nous avons procédé comme cela par précaution, juste au cas où il s’agirait d’un symptôme du Covid. Mais il s’agissait d’une autre maladie et il n’a tout simplement pas pu venir. Mais il voulait absolument jouer." On n’est pas forcément obligé de le croire.