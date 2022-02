West Ham: Zouma sifflé par ses propres supporters après la vidéo du chat maltraité

Kurt Zouma était bien titulaire ce mardi pour le match entre West Ham et Watford lors de la 24e journée de Premier League (sur RMC Sport 2). Le défenseur français a copieusement été hué et sifflé sur chacune de ses prises de balle après avoir maltraité son chat et déclenché une vive polémique.

L’affaire du chat maltraité a rattrapé Kurt Zouma sur le terrain. Si David Moyes a choisi de titulariser le défenseur ce mardi lors du duel à domicile entre West Ham et Watford, le public du London Stadium a hué le Français.

Coupable d’avoir frappé son chat dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’international tricolore aux 11 sélections se retrouve dans la tourmente en Angleterre. Dès sa première prise de balle de la rencontre face aux Hornets, Kurt Zouma a été accueilli par des sifflets et des huées nourris en provenance des tribunes. Chahuté par les supporters adverses, donc, mais aussi par les siens - même si des applaudissements ont aussi été entendus.

Et ce n'est pas tout. Après avoir reçu un coup autour de la 25e minute, Kurt Zouma a été chambré par les supporters de Watford qui ont chanté: "C'est ce que ton chat a ressenti."

Zouma risque gros pour son geste

Toujours impliqué sur le terrain, Kurt Zouma a semblé faire fi des sifflets descendus des tribunes. Pourtant, l’ancien joueur de Saint-Etienne et Chelsea risque gros dans cette affaire.

En France, plusieurs associations comme la Fondation Brigitte Bardot et la Fondation 30 millions d’amis ont déposé plainte contre le défenseur pour maltraitance animale. Selon la loi française, le joueur des Hammers peut être poursuivi en France et risque jusqu’à quatre ans de prison et 60.000 euros d’amende pour son geste.

En Angleterre, où la polémique enfle également depuis la diffusion de la triste vidéo du Français par le tabloïd The Sun, la police n’a pas encore ouvert d’enquête sur ce dossier. Si les autorités décidaient d’ouvrir une procédure contre lui, Kurt Zouma risquerait ainsi une peine maximale de cinq ans de prison après avoir frappé son chat.

Zouma bientôt puni par West Ham et chez les Bleus?

Encore épargné par son entraîneur à West Ham, le central de 27 ans reste l’un des cadres du club londonien cette saison. Malgré quelques pépins physiques, Kurt Zouma a gardé la confiance de David Moyes. Mais la donne pourrait encore évoluer et l’Ecossait ne pourra pas défendre éternellement son joueur si l’affaire de la Cat-tape prend encore plus d’ampleur outre-Manche.

"Non, (l’affaire ne m’a pas influencé) parce que c’est l’un de nos meilleurs joueurs, a justifié le technicien au micro de BT Sport avant la rencontre face à Watford. Mais l’affaire est en cours et le club s’en charge. Donc c’est quelque chose de distinct."

Maintenu en club pour le moment, Kurt Zouma voit aussi son avenir en sélection être remis en question après cet incident extra-sportif. Si la FFF n’a pas encore communiqué, le défenseur central a vu plusieurs associations comme PETA exiger son exclusion de l’équipe de France.

Là encore, Didier Deschamps devra trancher au sujet d’un joueur qu’il appelle régulièrement chez les Bleus. A moins que d’ici la prochaine liste du sélectionneur tricolore, la polémique diminue. Rien n’est moins sûr. Mais pour l’instant Kurt Zouma tient bon malgré les critiques et les sifflets.