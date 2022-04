West Ham: on connaît la date du jugement de Kurt Zouma après la vidéo du chat maltraité

Kurt Zouma sera jugé le 24 mai prochain pour maltraitance sur animaux, rapporte The Athletic ce vendredi. Début février, le défenseur de West Ham avait été au cœur d'une énorme polémique après la publication d’une vidéo le montrant en train de frapper son chat.

Kurt Zouma va être fixé dans un tout petit peu plus d’un mois. Comme le rapporte The Athletic ce vendredi, l’international français va comparaître en première instance devant le tribunal de Barkingside le 24 mai prochain après la publication d’une vidéo le montrant en train de maltraiter son chat. Les images, qui avaient tourné en boucle sur les réseaux sociaux, avaient profondément choqué l’opinion publique et avaient plongé le défenseur de West Ham dans la tourmente.

Il risque jusqu'à cinq ans de prison

Si l'on se réfère à la législation britannique, l'ancien Stéphanois risque jusqu’à cinq ans de prison. Cette comparution interviendra seulement six jours après la finale de Ligue Europa (le samedi 18 mai), que les Hammers vont tenter de rallier à l’issue de leur confrontation contre Francfort en demi-finale (aller le 28 avril, retour le 5 mai).

Sur sa première prise de balle contre Watford le 8 février dernier, au lendemain de la publication de sa vidéo, il avait été accueilli par des sifflets et des huées nourris en provenance des tribunes. Chahuté par les supporters adverses et par les siens - même si des applaudissements ont aussi été entendus - Zouma avait pu mesurer l’impact de son geste.