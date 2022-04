West Ham: "Très grosse frayeur" pour Lanzini, victime d’un accident de la route

Manuel Lanzini (29 ans), milieu offensif de West Ham, a été victime d’un accident de la route mercredi sur une autoroute. Il était conduit par un chauffeur qui a perdu le contrôle du véhicule mais s’en est sorti sans gravité.

Manuel Lanzini (29 ans) a été victime d’un accident de la route sur une autoroute anglaise, mercredi. Le chauffeur du monospace à bord duquel il avait pris place a perdu le contrôle avant de s’échouer sur le côté de la route. Les témoins auraient craint le pire avant que le joueur ne sorte indemne de l’habitacle. Il a été pris en charge par les secours mais n’a pas été transporté à l’hôpital.

"Une très grosse frayeur"

Le joueur se rendait au complexe Rush Green - le nouveau centre d’entraînement du club à l’Est de Londres - au moment où l’accident a eu lieu. Il a publié un message sur son compte Instagram pour donner des nouvelles rassurantes. "Je voulais remercier tout le monde pour les messages de soutien et d'affection, a-t-il écrit. Ils m'ont fait beaucoup de bien puisque c'était une très grosse frayeur, mais Dieu merci, en ce qui concerne l'accident, tout s’est bien fini."



Lanzini venait tout juste de rentrer de sélection après avoir été retenu par l’Argentine pour les matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022 contre le Venezuela (3-0) et l’Equateur (1-1). Il n’avait plus été appelé avec l’Albiceleste (5 sélections, 1 but) depuis deux ans et demi (septembre 2019).

Son retour a été frustrant puisqu’il n’est pas entré lors de ces matchs. Lanzini pourrait retrouver les terrains ce week-end pour la réception d’Everton, dimanche (16h, 31e journée de Premier League). Il sera en revanche absent pour le quart de finale aller de Ligue Europa face à Lyon, jeudi (21h) puisqu’il est suspendu.

Formé à River Plate, Lanzini a rejoint West Ham en prêt en 2015, puis définitivement en 2016 en provenance du club émirati Al-Jazira contre 12 millions d’euros. Le milieu est un élément incontournable du dispositif de David Moyes (35 matchs, 6 buts cette saison).