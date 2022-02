Wolverhampton-Arsenal: l’incroyable carton rouge de Martinelli, exclu pour deux fautes sur la même action

L’attaquant d’Arsenal, Gabriel Martinelli, a été expulsé en deuxième période sur la pelouse de Wolverhamton (0-1) jeudi dans le cadre de la 24eme journée de Ligue 1. L’arbitre l’a sanctionné pour deux fautes sur une même action.

Gabriel Martinelli a vu rouge. On joue la 70eme minute du match de Premier League entre Wolverhampton et Arsenal (0-1) quand l’attaquant des Gunners perd son sang-froid. Agacé d’avoir perdu le ballon qui file en touche, le Brésilien envoie d’abord valser Daniel Podence au moment où celui-ci effectue cette touche en tentant d'empêcher celle-ci. Dans le prolongement de l’action, le Brésilien, toujours aussi frustré, tente de rattraper à grandes enjambées Chiquinho. Là encore, il fait tomber son adversaire en commettant une faute. L’arbitre se dirige vers lui et sort un carton jaune qu’il brandit deux fois en montrant l’endroit sur la ligne de touche où il a commis sa première faute, puis le lieu de la seconde faute.

Arteta : "Cela fait 18 ans que je suis dans ce pays, je n’ai jamais rien vu de tel"

Un jaune plus un jaune égale un rouge en conq secondes. Sans doute le plus stupide de la jeune carrière du jeune Gunner (20 ans). "J’ai rarement vu ça dans le football, commentait Emmanuel Petit après la rencontre sur RMC Sport 2. Je n’ai pas les compétences pour dire si c’est le règlement qui a été appliqué. C’est quelque chose de surprenant." Même constat mais avec plus d’amertume pour Mikel Arteta : "Je n’ai jamais vu ça, a soufflé le coach des Gunners pour la BBC. Cela fait 18 ans que je suis dans ce pays, je n’ai jamais rien vu de tel." A dix sans Gabriel Martinelli, Arsenal a néanmoins réussi à tenir jusqu’au bout son précieux succès sur la pelouse des Wolves.