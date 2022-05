Rennes: Martin Terrier pré-sélectionné en équipe de France

Selon nos informations, le Rennais Martin Terrier fait partie d’une liste élargie de joueurs pré-sélectionnés en équipe de France pour le prochain rassemblement des Bleus. Troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder, il réalise une saison de haut-vol.

L’excellente saison de Martin Terrier ne passe pas inaperçue. Selon nos informations, l’attaquant du Stade Rennais (25 ans) fait partie d’une liste élargie de joueurs pré-sélectionnés pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, lors duquel les Bleus affronteront le Danemark (3 juin), la Croatie (6 juin), l’Autriche (10 juin) puis à nouveau la Croatie (13 juin) dans le cadre de la Ligue des Nations.

L’ancien Lyonnais et Strasbourgeois cartonne sous le maillot des Rouge et Noir ces derniers mois et a d'ailleurs été élu dans le onze-type du championnat lors des Trophées UNFP, ce dimanche. Cette saison, avec 21 réalisations en 36 rencontres, il occupe la troisième place du classement des buteurs de Ligue 1, derrière Kylian Mbappé (25) et Wissam Ben Yedder (24), deux attaquants qu’il pourrait donc éventuellement retrouver avec l’équipe de France. Terrier a déjà porté le maillot des Bleus avec les espoirs entre 2017 et 2019 (13 sélections, sept buts).

Kolo Muani également pré-sélectionné

Comme indiqué samedi, Randal Kolo Muani a également été pré-sélectionné avec l’équipe de France, une première pour l’attaquant nantais. Ces présences ne disent rien des intentions de Didier Deschamps pour la prochaine liste, mais cela démontre que leurs prestations ont tapé dans l'œil du sélectionneur.