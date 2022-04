Comment le FC Porto a manqué Arsène Wenger avant Arsenal

Président du FC Porto depuis 1982, Jorge Nuno Pinto da Costa a confié dans un entretien avoir failli signer Arsène Wenger à l'époque où le technicien français dirigeait l'AS Monaco. Mais le club monégasque avait refusé de laisser partir son entraîneur.

Arsène Wenger aurait pu s'engager dans les années 1990 avec le FC Porto. Dans un entretien au magazine Dragoes, le président Jorge Nuno Pinto da Costa a confié qu'il a toujours "réussi à embaucher tous les entraîneurs" qu'il voulait, sauf dans deux cas au cours de sa carrière de dirigeant, longue de 40 ans.

"Il avait accepté de venir"

"L'un d'eux était Arsène Wenger, qui était à Monaco à l'époque et je pensais qu'il deviendrait un grand entraîneur, est revenu Jorge Nuno Pinto da Costa. Par l'intermédiaire de Luciano D'Onofrio, il est venu à Porto et nous avons déjeuné à l'hôtel. Il avait accepté de venir au club, on a même signé des conditions parce qu'il était persuadé que Monaco le libérerait et qu'il pourrait venir, malgré le contrat d'un an. Monaco n'a pas autorisé ça ni voulu négocier."

Arsène Wenger a finalement été démis de ses fonctions par Monaco au début de la saison 1994-1995. Il avait rebondi en janvier 1995 au Japon, au Nagoya Gramous. Le technicien français reviendra en Europe, à Arsenal, en septembre 1996. "L'année suivante, Arsenal est venu et ce n'était plus la peine de le faire venir ici", a regretté l'homme qui dirige le FC Porto depuis 1982.

L'autre regret de Pinto da Costa concerne le Roumain Mircea Lucescu, qui avait aussi "signé un contrat à condition d'être libéré par son club". Mais comme Arsène Wenger, Lucescu n'a finalement jamais rejoint le FC Porto ni le Portugal. Cette saison, c'est le Portugais Sérgio Conceição qui dirige le club de Pinto da Costa et qui file vers un nouveau titre en championnat.