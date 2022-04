L'Italie teste la nouvelle règle de hors-jeu imaginée par Wenger

La Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé qu’elle allait tester la nouvelle règle du hors-jeu promue par Arsène Wenger, en charge du développement du football à la Fifa. Cela débute ce week-end, chez les jeunes.

Lâché par Gianni Infantino sur le projet de la Coupe du monde tous les deux ans, Arsène Wenger peut se consoler avec l’une des autres mesures qu’il prône depuis de longs mois. La fédération italienne de football (FIGC) a annoncé qu’elle allait tester la nouvelle règle du hors-jeu promue par l’ancien manager d’Arsenal en 2020. L’Alsacien, nommé en charge du développement de la FIFA en 2019, milite pour une lecture plus favorable à l’attaquant.

Un hors-jeu sera signalé s'il y a un espace clair entre le dernier défenseur et l'attaquant

Il souhaite en effet qu’un joueur ne soit plus signalé hors-jeu si une partie de son corps avec laquelle il peut marquer est toujours alignée sur le dernier défenseur. Dans l’esprit de l’ancien technicien français, un hors-jeu serait signalé s’il y a un espace clair entre le dernier défenseur et le joueur adverse. Un choix dicté notamment par les hors-jeu signalé au millimètre près depuis l’instauration de l’assistance vidéo.

L’Italie a décidé de l’appliquer pour les sept dernières journées des championnats de Serie A et Serie B des U18, ainsi que lors des barrages et des finales. "Cette semaine, le projet a fait l'objet d'une réunion à laquelle ont participé les responsables de la FIFA, des secteurs jeunesse et du syndicat des arbitres (AIA) au cours de laquelle tous les responsables du secteur jeunesse des 16 clubs de Serie A et B ont été impliqués. Les termes du process ont été illustrés. (…) Certaines simulations ont notamment été réalisées sur le terrain qui, filmées avec des caméras, ont ensuite fait l'objet d'une analyse technique approfondie. L'expérimentation fera ensuite l'objet d'un suivi constant par la FIFA, l'AIA et la FIGC dans la succession des journées de championnat."

Wenger avait défendu le projet de cette nouvelle règle en 2020. "Pour l'instant, vous êtes hors-jeu si une partie de votre corps avec laquelle vous pouvez marquer dépasse le corps du défenseur, avait-il rappelé. Je voudrais qu'il n'y ait pas hors-jeu aussi longtemps qu'une partie de votre corps avec laquelle vous pouvez marquer est sur la même ligne que le défenseur."

"C'est peut-être un avantage trop important pour l'attaquant, parce que cela obligerait les défenseurs à jouer plus haut", avait-il remarquer. Premiers éléments de réponses dans les prochaines semaines.