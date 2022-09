Portugal: à 29 ans, Rafa Silva acte une retraite internationale surprise

Convoqué par Fernando Santos, le joueur de Benfica, Rafa Silva, a décliné sa sélection, officialisation même la fin de sa carrière avec la Seleção. Une décision surprise, motivée par des raisons "d’ordre personnel", a assuré l’ailier de seulement 29 ans.

C’est une retraite pour le moins inattendue que celle de Rafa Silva. Pourtant convoqué par Fernando Santos pour le prochain rassemblement du Portugal en Ligue des Nations, l’ailier de Benfica - dans le groupe du PSG en Ligue des champions - a décidé de ne pas honorer ce rendez-vous, actant même la fin de sa carrière en sélection lusitanienne pour raisons personnelles.

"J’ai informé aujourd’hui le sélectionneur Fernando Santos et la FPF (Fédération portugaise de football) de mon indisponibilité pour représenter l’équipe nationale. Je pense que c’est une décision honnête et juste à ce stade de ma carrière. Je demande que les raisons, d’ordre personnel, soient respectées par tous", a expliqué le joueur, international depuis mars 2014, à l’agence de presse Lusa.

Se consacrer "à 100 % à Benfica"

Une décision d’autant plus surprenante que Rafa Silva, sélectionné à 25 reprises avec la Seleção (0 but, 5 passes décisives), n’a que 29 ans et fait partie intégrante de la rotation portugaise. Bien que rarement titulaire dans un secteur dense: il a été 8 fois dans le onze de départ, pour 17 entrées en jeu. "J’ai représenté les équipes nationales à 40 reprises (dont 15 sélections en jeunes, ndlr), aidé à remporter l’Euro 2016 et la Ligue des Nations (2019) et je serai toujours au premier rang pour soutenir notre équipe à tous", a-t-il poursuivi.

Rafa Silva a choisi de quitter l’équipe nationale portugaise car il veut se consacrer "à 100 % à Benfica", a quant à lui justifié son agent, António Araújo, à la radio portugaise Antena1. Afin de palier son absence, Fernando Santos a convoqué pour la première fois Gonçalo Ramos, son coéquipier à Benfica. Le Portugal doit affronter la République tchèque samedi à Prague, puis l'Espagne mardi prochain à Braga.