Portugal: le but magnifique de Draxler avec Benfica

Prêté par le PSG à Benfica, Julian Draxler (28 ans) a ouvert son compteur de très belle manière dimanche lors de la gare victoire de son équipe dace à Maritimo (5-0).

Julian Draxler a marqué son premier but sous les couleurs du Benfica Lisbonne, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison par le PSG. Entré à la 68e minute de jeu à la place de Rafa Silva, l’Allemand a parachevé le large succès de son équipe face à Maritimo (5-0), dimanche lors de la septième journée du championnat portugais. Et il l’a fait de superbe manière. Sollicité sur le côté gauche de la surface de réparation, Draxler a effectué deux crochets avant d’expédier le ballon dans la lucarne du but opposé.

Avant cela, Rafa Silva (28e), Gonçalo Ramos (47e, 64e) et David Neres (82e) avaient donné une confortable avance à Benfica. Le club lisboète a enchainé une septième victoire consécutive et pointe en tête du classement avec deux points de plus que Braga, 2e, et cinq sur Porto, 3e. Le club brille aussi sur la scène européenne avec deux victoires en Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa (2-0), puis sur le terrain de la Juventus (1-2).

Draxler n'avait plus marqué depuis près d'un an

Draxler, lui, n’avait plus marqué depuis le 25 septembre 2021 lors d’une victoire du PSG face à Montpellier (2-0). Il avait peu joué la saison dernière sous les ordres de Pochettino, se contentant le plus souvent d’entrer en jeu (24 matchs, dont 8 titularisations seulement). L’arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien n’a pas arrangé son cas puisqu’il faisait partie des joueurs sur lequel le nouvel entraîneur ne comptait pas. Il a donc été prêté pour une saison au Portugal. Selon Le Parisien, le PSG prend en charge 80% du salaire du champion du monde 2014.

Depuis son arrivée au Portugal, il a joué trois matchs (dont une seule titularisation). Il va prochainement croiser la route du PSG en Ligue des champions avec le déplacement au Parc des Princes, prévu le 11 octobre prochain (21h, sur RMC Sport 1). Draxler est lié avec Paris jusqu’en 2024.