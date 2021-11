Portugal: Belenenses et Benfica chargent la Ligue après le match de la honte

La rencontre de la 12eme journée du championnat portugais entre Beleneseses et Benfica s’est terminée par un forfait des locaux, réduits à six après avoir débuté la rencontre à neuf en raison de multiple cas de Covid dans l’effectif. Alors que tout le monde se demande pourquoi ce match a pu se disputer, les deux clubs de Lisbonne rejettent la responsabilité sur la Ligue de football portugaise.

Mais que fait la Ligue ? Si cette question a empoisonné le football français en début de semaine après les incidents lors du choc OL-OM, elle alimente aussi toutes les discussions depuis samedi soir au Portugal. En cause, le match entre Belenenses et Benfica comptant pour la 12eme journée de Liga Nos. Décimé par le Covid, le modeste club de Lisbonne a débuté le match avec neuf joueurs sur la feuille de match (dont un deuxième gardien dans le champ !).

Revenue avec sept joueurs pour la 2eme période alors que le score était de 7-0 en faveur de Benfica, l’équipe de Beleneses a fini par perdre la rencontre sur forfait après la blessure d’un autre joueur. L'arbitre a en effet été contraint de siffler la fin anticipée du match à la 48e minute de jeu, les lois du football disposant qu'aucun match ne peut continuer "si l'une ou l'autre équipe dispose de moins de sept joueurs."

Le président de Belenenses: "On nous a répondu qu'on avait huit joueurs aptes à jouer..."

La décision de maintenir la rencontre malgré l'indisponibilité de nombreux joueurs en quarantaine a été vivement critiquée au Portugal. Pour le président de Belenenses, la Ligue est l’unique responsable de ce fiasco. "C'était une honte de jouer ici ce soir", s'est fâché Rui Pedro Soares en conférence de presse, non sans avoir avoir rendu hommage à la dignité des "joueurs qui ont été contraints de jouer". Après avoir communiqué à la Ligue de football "que nous ne souhaitions pas jouer cette rencontre, on nous a répondu qu'on avait huit joueurs aptes à jouer" et que le fait de "ne pas comparaître pourrait être considéré comme une absence injustifiée", a ajouté le président de Belenenses.

Même version des faits et même écœurement du côté de Benfica : "C'est une page noire pour le football portugais", a estimé part Rui Costa, le président du géant club lisboète, ajoutant que le Benfica, "tout comme le Belenenses a été obligé de jouer" pour respecter le règlement.

La Ligue n'aurait eu "aucune demande formelle" de report

Les joueurs du Belenenses ont également réagi. "Le football n'a de couleur que s'il a de la concurrence. Le football n'a de couleur que s'il a une vérité sportive. Le football n'a de couleur que lorsqu'il est un exemple de santé publique. Aujourd'hui, le football a perdu sa couleur", ont tweeté le milieu Afonso Sousa, l'un des joueurs absents, et plusieurs autres joueurs de son équipe. Même le public du stade Nacional a chargé l’instance portugaise en chantant dans les tribunes : "La Ligue est une honte."

En attendant la version de la Ligue, une source interne a confié à O Jogo qu’il n’y avait eu "aucune demande formelle" de Belenenses pour le report du match. La polémique ne fait peut-être que débuter.