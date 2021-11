Portugal: situation surréaliste, Belenenses démarre avec... 9 joueurs dont 2 gardiens contre Benfica

Opposé à Benfica ce samedi pour la 12e journée du championnat portugais, Belenenses ne compte que neuf joueurs sur sa feuille de match, dont deux gardiens, en raison de 17 cas de Covid-19 au sein de leur équipe.

Situation lunaire au Portugal. Alors que Belenenses accueille Benfica pour le compte de la 12e journée, l'équipe locale ne peut compter que sur neuf joueurs pour jouer cette rencontre. En effet, le club est décimé par la Covid, avec 17 cas positifs recensés. L'entraîneur Nuno Oliveira, lui aussi positif au même titre que son adjoint, ne peut aligner que neuf noms sur la feuille de match, dont deux gardiens et de nombreux joueurs de l'équipe U23.

Pas de report demandé par le président

Cette situation est d'autant plus exceptionnelle que le président de Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, n'a pas voulu demander le report de la rencontre malgré les circonstances plus que négatives pour son équipe. Un mauvais choix qui se traduit sur le terrain puisque Belenenses a encaissé trois buts en trente minutes, dont un but contre son camp du malheureux Kau après 25 secondes.

Un non-report qui consterne certains joueurs portugais, notamment Bernardo Silva. "Qu'est-ce que c'est ? Suis-je le seul à ne pas comprendre pourquoi le match n'a pas été reporté ?", a écrit le Cityzen sur Twitter. Une situation grotesque qui rappelle la rencontre entre River Plate et les Colombiens de Santa Fe en Copa Libertadores. En mai dernier, le club argentin avait seulement onze joueurs sur la feuille de match, dont un milieu de terrain dans les cages. Mais contrairement à Belenenses, la soirée s'était mieux passée, avec une victoire au bout.