Portugal: Boavista condamné par la FIFA à dédommager Rami

Dans le cadre d'un conflit opposant Boavista à Adil Rami, la Fifa a condamné le club portugais à verser un peu plus de 200.000 euros à l'actuel défenseur de Troyes. Boavista doit régler cette somme pour ne pas être interdit de recrutement.

Des prestations solides, le brassard de capitaine, et même trois buts à son actif. Pour son grand retour en France cette saison, Adil Rami fait taire quelques critiques du haut de ses 36 ans. Alors que certains pensaient qu'ils n'étaient plus au niveau pour répondre aux exigences de la Ligue 1, le champion du monde 2018 semble retrouver une seconde jeunesse du côté de l'ESTAC. Avec l’ancien Lillois et Marseillais, le promu troyen lutte actuellement pour se maintenir dans l’élite, avec un point d’avance sur la zone rouge à l’heure d’accueillir le FC Nantes ce samedi (21h).

Boavista risque une interdiction de recrutement

A côté des terrains, Rami a mené ces derniers mois un tout autre combat. Le 29 juillet 2021, il avait signé avec Boavista, son précédent club, un protocole de résiliation amiable du contrat de travail qui les liait depuis le 4 septembre 2020. Aux termes de ce protocole, l’équipe portugaise s’était engagée à verser au joueur différentes sommes. En dépit de l’échéancier consenti, et des relances et mises en demeure qui lui ont été adressées, Boavista n’a jamais lâché le moindre euro. En réponse, la Fifa a été saisie début octobre 2021 par la défense de Rami.

Et le 2 février dernier, la fédération internationale a condamné Boavista à verser à Rami un peu plus de 200.000 euros, selon les informations de RMC Sport. Une somme assortie d’intérêts de retard assez conséquents. Le club a jusqu’au 19 mars prochain pour régler cette somme. Si le paiement n’est pas effectué, la décision de la Fifa indique clairement que Boavista sera interdit de recruter des nouveaux joueurs jusqu’au parfait règlement de la somme en question.

Rami avait rejoint Boavista après la résiliation de son contrat avec Sotchi (Russie). Il a disputé au total 22 matchs avec le club portugais.