Portugal: le choc Porto-Sporting se termine sur un nul et... une bagarre

Le championnat portugais a été vendredi le théâtre d’un choc houleux entre Porto et le Sporting Portugal. Si le spectacle a été au rendez-vous avec un score de parité (2-2), la fin de match a dégénéré entre les 22 acteurs. Pour sévir, l’arbitre a été obligé de distribuer des cartons rouges.

Rencontre sous tension. Le choc au sommet entre le FC Porto et le Sporting Portugal n’avait rien d’un match calme. Leaders au classement, les hommes de Sergio Conceiçao avaient à cœur de creuser l’écart avec leur dauphin. À tel point que les esprits ont fini par s’échauffer en fin de match.

Suite à un arrêt décisif d’Antonio Adan empêchant ainsi Porto de gagner le match, la tension est vite montée entre les joueurs. Certains supporters n’étaient d’ailleurs pas loin de se mêler à ce triste spectacle. Résultat des courses, quatre joueurs ont été expulsés lors de cette altercation: Pepe et Marchesin pour Porto ; Tabata et Palhinha pour le Sporting. Avant cela, Sebastian Coates avait laissé les visiteurs à 10 contre 11 à la 48e minute.

Un scénario rocambolesque

Si cette bagarre a entaché l’image de ce choc, il ne faut pas oublier que les joueurs ont offert aux supporters une belle prestation. Le Sporting pensait avoir fait le plus dur dès la huitième minute avec une tête de Paulinho, permettant aux siens d’ouvrir le score. Suite à une belle séquence de passes, Nuno Santos inscrit le but de break à la 34e minute.

Mais Porto ne s’avoue pas vaincu et a de l’énergie à revendre. Quatre minutes plus tard, Fabio Vieira marque le but de l’espoir. En deuxième période, ce qui devait arriver arriva. Mehdi Taremi égalise peu avant les dix dernières minutes (2-2). Avec six points d’écart entre les deux formations, la lutte pour le titre de champion est loin d’être terminée.