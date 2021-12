Portugal: le "match de la honte" entre Benfica et Belenenses SAD ne sera pas rejoué

La Belenenses SAD avait demandé à faire rejouer le "match de la honte" contre Benfica. Le club avait démarré à neuf joueurs, à cause de cas de coronavirus, et avait fini par déclarer forfait lors de la seconde période. Benfica menait alors 7-0.

Pas de pitié pour le club qui a dû jouer à 9. Belenenses SAD et Benfica ne rejoueront pas le match controversé du 27 novembre, suite à un accord conclu aujourd'hui par les clubs de la Liga Nos. Le club s'était présenté sur le terrain avec seulement neuf joueurs face aux Aigles de Benfica, car la moitié de son effectif avait été testée positive au Covid-19.

Une demande rejetée par l'ensemble des clubs portugais

La Belenenses SAD avait fait la demande de rejouer le match, qui a été suspendu au début de la seconde période, alors que Benfica menait 7-0, car l'équipe de Belem n'avait plus que six joueurs de champ disponibles. Cependant, seuls la Belenenses SAD et le Sporting Portugal ont voté pour que le match soit rejoué, Braga et Académica de Coimbra se sont abstenus et le reste des clubs présents l'ont rejetée.

Afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise, les clubs ont approuvé aujourd'hui, lors de l'assemblée extraordinaire, une modification de l'article 46 du règlement des compétitions. De cette manière, ils garantissent qu'aucun match ne pourra désormais être joué si l'une des deux équipes ne dispose pas d'au moins 13 joueurs, dont un gardien de but.

Le club victime d'un cluster a demandé à ce que cette règle s'applique de façon rétroactive afin que leur match face au Benfica puisse être rejoué. Une proposition là aussi rejeté, puisque la ligue estime qu'une telle règle ne peut être rétro-active. "La proposition de Belenenses SAD a soulevé des doutes sur sa légalité, ce qui a conduit à une demande d'avis juridique. Compte tenu de ces doutes, et cette question étant préjudiciable à la discussion de la proposition elle-même, nous avons soumis sa recevabilité à l'examen des clubs, qui ont décidé de ne pas l'admettre", a expliqué Mário Costa, président de l'assemblée générale de la LPFP.

Le président de la Liga NOS, Pedro Proença, qui a été testé positif au Covid-19, n'a pas assisté à l'assemblée. Le secrétaire d'État portugais à la jeunesse et aux sports, João Paulo Rebelo, a également été testé positif au coronavirus, selon les médias locaux.