Coupe du monde 2022: les affiches des barrages, avec l'Italie ou le Portugal qui manquera le Mondial

Le tirage au sort des barrages de la Coupe du monde 2022 qui se déroulait ce vendredi n’a pas gâté le Portugal et l’Italie. Les deux derniers champions d’Europe sont réunis dans le même groupe. Or cette voie n'offrira qu’un seul ticket pour le Qatar. Les deux autres se joueront dans deux autres groupes très homogènes.

Le Portugal et l’Italie ne pouvait pas imaginer pire tirage au sort. En lice pour les barrages de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre), les champions d’Europe 2016 et leurs successeurs en 2021 ont hérité du même groupe ou plutôt de la même voie. Pour faire simple, il y a trois voies. Chacune offre un ticket pour le Qatar. Têtes de série, le Portugal et l’Italie sont réunis dans la voie C. Les partenaires de Cristiano Ronaldo affronteront la Turquie tandis que les Italiens se frotteront à la Macédoine du Nord. S’ils s’imposent, les deux grands favoris s’affronteront pour une place pour la Coupe du monde. Malheur au perdant. Un des deux monuments regardera la Coupe du monde à la télévision.

Rendez-vous fin mars 2022

Dans la voie A, l’Ecosse affrontera l’Ukraine tandis que le pays de Galles accueillera l’Autriche. Egalement très homogène, la voie B s’annonce très disputée avec les matchs Russie-Pologne et Suède-République tchèque.

Les demi-finales sont programmées le 24 mars 2022 et les finales le 29 mars 2022. Les trois qualifiés complèteront le contingent européen qui compte déjà les dix nations qui ont validé leur billet mi-novembre (Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Serbie, Suisse). Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde devrait avoir lieu en avril 2022.

Barrages européens (du 24 au 29 mars 2022)

Voie A

Ecosse-Ukraine

Pays de Galles-Autriche

Voie B

Russie-Pologne

Suède-République tchèque

Voie C

Italie-Macédoine du Nord

Portugal-Turquie