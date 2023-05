PSG: Housni et Ethan Mbappé dans le groupe des U19 pour le choc face à l'OM

A la veille d'une demi-finale décisive dans le championnat U19, le PSG a fait appel à des joueurs habitués au groupe professionnel pour affronter l'Olympique de Marseille ce dimanche (16h). Parmi les noms retenus: Ilyes Housni et Ethan Mbappé.

Régulièrement avec les troupes de Christophe Galtier cette saison, Ilyes Housni et Ethan Mbappé seront avec les U19 du PSG ce week-end, à l'occasion d'une demi-finale décisif du championnat national contre l'Olympique de Marseille, ce dimanche à 16h au stade de la Source d'Orléans.

Des joueurs libérés volontairement pour cette demi-finale

Un "Classique" chez les plus jeunes qui compte particulièrement pour le club parisien, puisque Christophe Galtier a volontairement laissé certains U19 disponibles, dont l'attaquant Ilyes Housni, qui aurait pu profiter de la blessure d'Hugo Ekitike pour jouer quelques minutes face à Strasbourg: "Housni sera laissé à la disposition des U19, qui ont un match très important, une demi-finale de championnat de France ce dimanche, face à l'Olympique de Marseille", avait expliqué le technicien vendredi en conférence de presse.

Il fait en effet partie des 15 joueurs retenus pour jouer ce match capital face à au rival national. Hormis le jeune attaquant, Ethan Mbappé fait aussi partie du groupe U19, lui qui a participé à plusieurs sessions d'entraînement avec le groupe professionnel cette saison.

Une autre demi-finale entre Lens et Nantes

Les autres retenus sont: Desthy Nkounkou, Louis Moquet, Vimoj Muntu Wa Mungu, Senny Mayulu, Ibrahima Diaby, Kamil Bensoula, Mahamadou Diawara, Ethan Bagbonon, Nehemiah Fernandez-Veliz, Romaric Etonde, Naoufel El Hannach, Sékou Doucoure et Noha Lemina. Ilies Ardjani et Etienne Michut eux ne sont pas retenus. Le gagnant affrontera le vainqueur entre Lens et le FC Nantes. La première demi-finale aura lieu ce samedi.