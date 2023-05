PSG: fin de saison pour Fabian Ruiz, Marquinhos et Ekitike forfait à Strasbourg

Comme annoncé par RMC Sport, le PSG a officialisé la fin de saison de Fabian Ruiz, touché à un adducteur contre Auxerre. Marquinhos et Hugo Ekitike sont eux aussi indisponibles pour le déplacement à Strasbourg, samedi.

Sorti en cours de match contre Auxerre le week-end dernier, Fabian Ruiz ne rejouera pas cette saison, a annoncé le PSG, confirmant les informations de RMC Sport. Victime d'une lésion à l'adducteur droit à l'Abbé-Deschamps, l'Espagnol est contraint d'observer une période de soins de dix jours, actant son forfait pour le déplacement à Strasbourg ce samedi, puis la réception de Clermont le 3 juin.

Ekitike et Marquinhos également forfait

Hugo Ekitike, quant à lui, est gêné par une inflammation au niveau de l'ischio-jambier droit et ne sera lui non plus pas retenu par Christophe Galtier pour le voyage en Alsace, comme le capitaine Marquinhos, qui restera en soins pour une légère lésion à un adducteur.

Fabian Ruiz, arrivé en provenance de Naples l'été dernier contre 23 millions d'euros, a livré une première saison mitigée dans l'Hexagone. Titularisé à 21 reprises en championnat, il a inscrit trois buts (Montpellier, Troyes, Ajaccio) et délivré deux passes décisives (Montpellier, Auxerre). Le milieu de terrain andalou ne s'est en revanche pas montré décisif lors des huit matchs de Ligue des champions qu'il a disputés.