PSG: Sirigu vers Naples, quid de Keylor Navas ?

Alors que la saison est sur le point de commencer en Italie, Naples s'active toujours en coulisses pour le poste de gardien de but. Alors qu'Alex Meret est sur le départ, le club napolitain, en quête de deux gardiens, aurait déjà trouvé son numéro 2.

Le temps presse pour le Napoli, toujours quête de ses gardiens pour la saison prochaine.

Selon le Corriere Dello Sport, Naples a déjà trouvé sa doublure, en la personne de Salvatore Sirigu (35 ans). Si cette arrivée ne semble en rien changer quoi que ce soit concernant la piste menant à Keylor Navas, elle scellerait définitivement le sort d'Alex Meret (25ans), qui devrait quitter le club.

Passé par le PSG (2011-2016), et le Torino (2017-2021), Salvatore Sirigu sort d'une saison pleine avec le Genoa et est totalement opérationnel.

Keylor Navas et Kepa Arrizabalaga dans le viseur

Avec le départ de David Ospina, et celui à venir d'Alex Meret, ce n'est pas un mais deux gardiens dont a absolument besoin le club de Naples.

En quête d'un titulaire en puissance, Luciano Spalletti et sa direction se sont penchés sur deux profils: celui de Keylor Navas, expérimenté et fiable, et celui de Kepa Arrizabalaga, plus jeune, moins régulier et barré par Edouard Mendy à Chelsea.

Le gardien du PSG semble plus accesibble économiquement pour le club italien dans le cadre d'un transfert, même si le salaire pourrait poser problème. Si le profil de Kepa est retenu, il faudra alors s'accorder sur un prêt avec Chelsea, qui avait acheté le gardien 80 millions d'euros et ne le revendra pas si facilement à faible coût.