Quiz spécial Zlatan: les victimes d’Ibrahimovic en carrière

A l’occasion du nouveau Transversales « Z », film événement sur Zlatan Ibrahimovic le 10 juin sur RMC Sport 1, testez vos connaissances sur la légende suédoise. La consigne est simple : vous avez 15 minutes pour retrouver tous les clubs contre qui Ibra a marqué en carrière.

C'est un film référence en France sur son histoire. Un bilan complet de sa carrière sportive et une recherche très creusée sur sa personnalité, entre rejets subis et réactions provocatrices. Avec une multitude d'archives et des témoins inédits, Transversales dévoile Z, le film consacré à Zlatan Ibrahimovic. Il sera diffusé sur RMC Sport 1 en trois épisodes d'une heure, jeudi 10 juin à partir de 21 heures.

Pour patienter, on vous propose ce petit Quiz "Sporcle". Vous avez précisément 15 minutes pour retrouver tous les clubs contre qui il a marqué lors de ses passages à la Juve, l’Inter, le Milan, MU et le PSG.

>> Pour faire ce Quiz avec un affichage optimal, cliquez ici <<