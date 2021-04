Mercato : Zlatan Ibrahimovic prolonge d’une saison à l'AC Milan

L'AC Milan a officialisé ce jeudi soir la prolongation de Zlatan Ibrahimovic pour une saison supplémentaire. L'attaquant suédois passera donc le cap des 40 ans en tant que joueur.

A 39 ans (40 en octobre prochain), Zlatan Ibrahimovic ne pense pas à la retraite. L’attaquant suédois jouera encore la saison prochaine avec l'AC Milan. Le club italien l’a officialisé ce jeudi soir. Cette saison, il a disputé 17 matchs de Serie A et inscrit 15 buts.

Les rumeurs sur sa prolongation étaient de plus en plus persistantes ces dernières semaines. La direction milanaise et Ibrahimovic se seraient mis d’accord sur un salaire annuel de sept millions d’euros, soit les mêmes émoluments que cette saison.

La star suédoise a rejoint l'AC Milan en janvier 2020, après la fin de son aventure avec le Los Angeles Galaxy. En mars, il a aussi effectué son grand retour avec la sélection suédoise, après cinq ans d’absence.

Impliqué dans le projet de Super League, le club milanais y a finalement renoncé mercredi. "Le changement n'est pas facile, mais une évolution est nécessaire pour progresser, et la structure du football européen a également évolué et changé au fil des ans. [...] Mais les voix et les préoccupations des fans du monde entier concernant le projet de Super League ont été fortes et claires, et notre club doit rester sensible et attentif à l'opinion de ceux qui aiment ce merveilleux sport", avait expliqué le club dans un communiqué.