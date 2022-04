Rennes: ce que l'on sait de l'agression du directeur du centre de formation par le père d'un joueur

Le directeur du centre de formation du Stade rennais a été agressé ce samedi par le père du jeune Noah Françoise après le match de l'équipe réserve de Rennes contre le Stade Brestois (2-3) en National 3.

Ce samedi après la rencontre de National 3 entre Rennes et Brest (2-3), une altercation a eu lieu entre le père du joueur Noah Françoise et le directeur du centre de formation rennais, Denis Arnaud. Le club n'a pas tardé à communiquer en faisant savoir qu'il "condmane avec vigueur ce comportement inacceptable qui s'oppose radicalement aux valeurs du football.

Dans une vidéo que s'est procurée RMC Sport, on voit une altercation éclater entre les deux hommes. Sur les images, le père du joueur semble être le plus virulent. Ce dernier revenant à la charge après l'intervention d'un troisième individu qui tente de séparer les deux hommes. La scène a été rapide, une trentaine de secondes, mais assez violente.

Des relations tendues entre l'entourage du joueur et le club

Né à Rennes et issu de la génération 2003, Noah Françoise (18 ans) a rejoint le centre de formation de Rennes en 2019. Le milieu de terrain est sélectionné dans les équipes de jeunes de l'équipe de France en U16 puis U17 et est un cadre de l'équipe réserve. Ceci lui permet de signer un contrat professionnel en décembre 2020 pour une durée de trois ans, prenant effet en juillet 2021 et allant jusqu'en 2024.

Les raisons de l'altercation ne sont pas encore connues. Une fois calmés, le père du joueur et le directeur du centre de formation auraient pris le temps de discuter suite aux faits de violence, mais les tensions entre l'entourage du jeune joueur et le club rennais existeraient depuis plusieurs mois.

Le père reprocherait notamment au club le traitement réservé à son fils de ne pas considérer le joueur comme les autres jeunes professionnels. Françoise n'est pas intégré à toutes les séances avec Bruno Genesio. Il y participe occasionnellement en fonction des besoins et des absences. Ce n'est pas le seul. Ses proches considèreraient également que Noah Françoise est un milieu de terrain mais le club le ferait jouer régulièrement en défense à son détriment.