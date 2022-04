Le Stade Rennais condamne l'agression subie par son directeur du centre de formation

Après la rencontre de National 3 entre Rennes et Brest samedi, le directeur du centre de formation du Stade Rennais Denis Arnaud a été agressé par le père de Noah Françoise, joueur de la réserve. Le club a fermement condamné ce comportement.

Au lendemain de l'agression du directeur du centre de formation du Stade Rennais après la rencontre de National 3 entre Rennes et Brest ce samedi, le club Rouge et Noir a publié un communiqué dans lequel il "condamne avec vigueur ce comportement inacceptable qui s’oppose radicalement aux valeurs du football et à l’esprit de l’académie", tout en adressant "son soutien total à Denis Arnaud et aux éducateurs du club".

Le directeur du centre de formation a été victime d'une agression verbale et physique de la part du père de Noah Françoise, joueur de la réserve du Stade Rennais.

L'agresseur retenu par plusieurs personnes

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on aperçoit deux individus en découdre à proximité d'un portail. Plusieurs personnes tentent de retenir l'agresseur, sous les yeux éberlués de plusieurs parents, avant de les séparer. D'un point de vue sportif, le Stade Rennais s'est incliné face à la réserve de Brest (2-3), malgré un doublé de Boubacar Diakhaby. Noah Françoise, titulaire, a joué 90 minutes.

Une défaite qui éloigne les Rennais du podium dans le groupe K de la cinquième division. Avec 34 points, les hommes de Pierre-Emmanuel Bourdeau comptent trois unités de retard sur le duo Brest-Lannion, et cinq sur Saint-Pierre Milizac, le leader de la poule, à cinq journées de la fin du championnat.