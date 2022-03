Roberto Carlos a rechaussé les crampons à 48 ans... avec une équipe de pub

A 48 ans, le Brésilien Roberto Carlos a participé à un match amical ce vendredi avec Bull In The Barne United, l'équipe d'un pub de Shrewsbury (Angleterre). Un événement rendu possible par l’opération "Dream Transfer", organisée sur eBay.

Roberto Carlos a encore quelques restes. Retraité depuis avril 2016, le champion du monde 2002 a repris du service lors d'un match amical avec Bull In The Barne United, l'équipe d'un pub de Shrewsbury, face au Harlescott Rangers, ce vendredi. Un transfert rendu possible par l’opération "Dream Transfer" (transfert de rêve, ndlr), organisée sur eBay et dont les fonds sont destinés à l’association Football Beyond Borders, qui a pour but de venir en aide à des jeunes défavorisés. Remplaçant au coup d'envoi, l'ancienne légende du Real Madrid a pu se tester à l'échauffement, même si sa frappe de balle en a pris un coup.

Buteur sur pénalty

Entré en cours de match, le latéral, numéro 3 floqué sur le dos, n'a pas pu éviter la défaite de son équipe (4-3), malgré une réalisation sur pénalty pleine de sang-froid. "Félicitations à Football Beyond Borders, c'est une campagne incroyable et je suis heureux d'en faire partie. Le football donne aux gens la possibilité de vivre ce genre d'expériences. Je me sens comme un gagnant aujourd'hui", a expliqué Roberto Carlos via un interprète, dans des propos relayés par la BBC.

Vainqueur de trois Ligues des champions et quatre Ligas avec le Real Madrid, le Brésilien avait annoncé sa retraite sportive en 2012, à 39 ans, après deux saisons sous les couleurs de l'Anji Makhatchkala. Il avait repris du service en 2015 en tant qu'entraîneur-joueur en Inde, pour le Delhi Dynamos, avant de se retirer définitivement des terrains en avril 2016.