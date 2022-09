Liverpool: les mots forts de Klopp pour défendre Alexander-Arnold, en danger en sélection avant le Mondial

En conférence de presse, Jürgen Klopp est monté au front sur le cas Alexander-Arnold, peu utilisépar Gareth Southgate avec l’Angleterre.

L'entraîneur allemand de Liverpool, Jürgen Klopp, a apporté vendredi son soutien au jeune défenseur des Reds, Trent Alexander-Arnold, qui risque de rater le Mondial au Qatar mais pourrait selon lui jouer pour n'importe quelle équipe du monde. Le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, a choisi de se passer de l'arrière droit de Liverpool, âgé de 23 ans, pour les deux derniers matches de Ligue des nations en Italie (défaite 1-0) et contre l'Allemagne (3-3).



Ce n'est pas bon signe pour Alexander-Arnold, dans la perspective du Mondial qui débute dans moins de deux mois, car Southgate semble avoir en ce moment une nette préférence, à ce poste, pour Kyle Walker (Manchester City), Reece James (Chelsea) et Kieran Trippier (Newcastle).

Absent lors de dernier Euro

Klopp est conscient que le style de jeu offensif des Reds, avec Alexander-Arnold souvent en position de milieu supplémentaire, est bien différent de celui de l'Angleterre de Southgate, qui exige plus d'efforts de ses défenseurs. Mais il insiste sur le fait que son joueur "est un bon défenseur", même s'il est "encore jeune". "Si vous me demandez d'être honnête, cela fera les gros titres, c'est clair. Est-ce que vous voulez cela ? Cela aide l'Allemagne, peut-être, mais cela n'aide pas l'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi nous faisons cela. Si vous voulez en discuter, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne suis vraiment pas sûr que cela ait un sens de le faire", a souligné le coach de Liverpool.



Même s'il "peut encore progresser", estime Klopp, "l'impact offensif" d'Alexander-Arnold est "très important" pour Liverpool et il le serait pour "n'importe quelle équipe dans le monde". L'entraîneur allemand le trouve "exceptionnel", même s'il "n'est pas tout le temps exceptionnel".



Alexander-Arnold, blessé, avait raté l'Euro de l'été dernier où les Anglais ont atteint la finale, battus par l'Italie à Wembley. Il n'a plus que quelques semaines pour convaincre Southgate de l'emmener au Qatar et sera titulaire samedi contre Brighton en Premier League.