Séisme en Turquie: porté disparu, Atsu a annulé son voyage pour la France... quelques heures avant le drame

Porté disparu depuis le terrible séisme qui a frappé la Turquie le 6 février dernier, Christian Atsu aurait pu échapper au drame. Selon l’un de ses dirigeants à Hatayspor, l’ancien attaquant de Chelsea avait pris un billet d’avion pour se rendre en France… avant de l’annuler au dernier moment.

Le destin tient parfois à un fil. Porté disparu depuis le 6 février à la suite du violent séisme qui a touché la Turquie et la Syrie, Christian Atsu n’a toujours pas été retrouvé. Un temps annoncé retrouvé sain et sauf, cette information, notamment avancée par l'ambassadrice du Ghana en Turquie, a par la suite été démentie par son entraîneur et son agent. Depuis, sa famille continue de vivre dans l’angoisse.

Ce vendredi, les révélations de Fatik Ilek, le directeur administratif d’Hatayspor vont sans aucun doute glacer le sang de toutes les personnes qui s'inquiètent pour l’ancien attaquant de Chelsea et de Newcastle. Selon le dirigeant, l'international ghanéen de 31 ans (60 sélections, 10 buts), n’aurait pas dû être présent sur le sol turc au moment du drame.

"Il avait un vol prévu à 11 heures. (...) Puis, à 4 heures du matin, le tremblement de terre s’est produit"

"Christian avait parlé à l’entraîneur, Volkan Demirel, avant le match contre Gaziantep FK (le 1er février) pour expliquer sa décision de partir, puisqu’il n’avait pas le temps de jeu qu’il souhaitait (seulement quatre matchs depuis le début de la saison 2022-23, ndlr), a confié Fatik Ilek auprès d'As. Il devait se rendre en France pour voir sa famille, mais lors du match suivant, il a bien joué et a marqué contre Kasimpasa (1-0, 5 février). Il était très heureux dans le vestiaire, avec ses coéquipiers, alors il a décidé d’annuler son billet d’avion. Il avait un vol prévu à 11 heures, mais il a annulé le billet. Puis, à 4 heures du matin, le tremblement de terre s’est produit. C’est une tragédie."

Plus de dix jours après le séisme, le temps passe et l'espoir de retrouver le joueur d'Hatayspor en vie diminue. Cependant, la chambre du Ghanéen aurait été localisée et des personnes seraient toujours vivantes dans ce secteur. Pour rappel, le tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie a déjà fait plus de 35.000 morts.