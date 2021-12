Serbie: la fédération de football priée d'enquêter sur d'éventuels matchs truqués

L'UEFA a demandé à la Fédération serbe de football d'ouvrir une enquête concernant d'éventuels matchs truqués en deuxième division.

La Fédération serbe de football (FSS) a été priée par l'UEFA d'ouvrir une enquête sur l'éventualité de matches truqués en deuxième division, a indiqué un de ses responsables mercredi. La chaîne serbe Sport Klub avait annoncé que l'instance du football européen avait contacté la Fédération serbe pour poser des questions sur des paris suspects avant la victoire (3-2) de Zeleznicar contre Timok 1919.

Un nombre inhabituel de paris

"C'est vrai que nous avons reçu une plainte de l'UEFA au sujet du match en question", a déclaré à l'AFP Milan Vukovic, porte-parole de la FSS. D'après Sport Klub, l'UEFA a repéré un nombre inhabituel de paris avant la rencontre. La chaîne a également expliqué que quatre joueurs de Timok 1919 faisaient l'objet d'une enquête pour avoir "aidé leurs adversaires".



La FFS a refusé d'en dire beaucoup plus sur cette affaire mais a reconnu qu'une "enquête était en cours" et que ses conclusions seraient rendues publiques. En avril, deux clubs serbes de deuxième division avaient été sanctionnés par des amendes et des déductions de points pour avoir truqué des matches.

Ces scandales rappellent l'affaire en Colombie lors du match entre l'Union Magdalena et Llaneros (2-1). Les locaux avaient notamment inscrit deux buts dans le temps additionnel, sous les yeux attentistes de leurs adversaires. L'association des footballeurs colombiens avait demandé une enquête sur les circonstances suspectes entourant ce match décisif pour l'accession en D1 colombienne, et notamment à la commission disciplinaire "de mener une enquête rigoureuse dans les plus brefs délais". Un scandale qui avait fait réagir tout le monde du football colombien, notamment Juan Cuadrado qui avait évoqué de "manque de respect".