Ligue des nations: des sélections sud-américaines bientôt intégrées

Si rien n'a encore été officialisé, la Ligue des nations devrait changer de format à partir de 2024 avec l'entrée en lice de dix sélections sud-américaines. Une façon aussi pour l'UEFA et la CONMEBOL de réaffirmer leur opposition au projet de la FIFA autour d'une Coupe du monde tous les deux ans.

Lancée par l'UEFA il y a trois ans pour en finir avec les matchs amicaux sans enjeu, la Ligue des nations devrait changer de format dès 2024. Selon les informations d'ESPN, dix sélections sud-américaines intégreront ce tournoi initialement créé pour voir s'affronter des nations européennes. "Nous avons eu une rencontre avec la CONMEBOL (la Confédération sud-américaine de football, ndlr). À partir de 2024, des équipes de ce continent rejoindront la compétition. Sous quel format? Nous y travaillons toujours. Le calendrier des matchs des équipes nationales est restreint", a confirmé le vice-président de l'UEFA, Zbigniew Boniek, dans un entretien donné au média polonais Meczyki.

Les six nations sud-américaines les plus fortes - l'Argentine, le Brésil et probablement la Colombie, le Chili, le Pérou et l'Uruguay - devraient être ajoutées à la Ligue A de la Ligue des nations, où l'on retrouve aujourd'hui tous les cadors européens comme la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne ou encore l'Angleterre.

L'UEFA et la CONMEBOL y voient le meilleur moyen d'avoir à nouveau de grosses affiches, comme un France-Brésil ou un Argentine-Angleterre, en-dehors des périodes de Coupe du monde. Si rien n'a encore été officialisé par écrit, quatre autres équipes sud-américaines - par exemple la Bolivie, l'Equateur, le Paraguay et le Venezuela - feraient partie de la Ligue B. À l'heure actuelle, les Ligues A, B et C de la Ligue des nations comptent toutes 16 équipes, qui sont réparties en quatre groupes de quatre.

Une opposition au Mondial tous les deux ans

Les sept équipes restantes, dans la Ligue D, sont réparties en deux groupes, l'un de quatre et l'autre de trois. Les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A se qualifient pour la phase finale à élimination directe, alors que les vainqueurs des groupes des trois autres ligues sont promus pour l'édition suivante. Avec l'introduction attendue de dix nations d'Amérique du Sud, l'UEFA sera donc obligée de revoir le fonctionnement de la compétition.

Selon le journal AS, les matchs pourraient continuer à se dérouler en Europe. Comme elles l'avaient expliqué en septembre, l'UEFA et la CONMEBOL ont pour objectif de développer le football "au-delà de leurs zones géographiques, comme un pont unissant les gens et les pays", et de s'entendre "sur d'autres sujets d'intérêt mutuel".

Concrètement, ce rapprochement s'est déjà concrétisé avec l'annonce d'un choc à venir entre l'Argentine et l'Italie. Il s'agira d'une confrontation entre les vainqueurs de la Copa America et de l'Euro, qui se jouera le 1er juin 2022 à Londres. Cette connexion entre les deux confédérations les plus puissantes du football mondial intervient aussi en pleine guerre de territoires avec la FIFA, qui rêve de doubler la fréquence de sa Coupe du monde en l'organisant tous les deux ans. Pour ESPN, cet accord et la future Ligue des nations sont autant de signes de soutien envoyés par la CONMEBOL à l'UEFA, et une opposition claire au projet de Coupe du monde tous les deux ans.